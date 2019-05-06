Для кого полезна печальная музыка

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Печальная музыка полезна для людей с депрессией
Печальная музыка полезна для людей с депрессией / pixabay.com

Печальная музыка помогает людям в подавленном состоянии и в депрессии почувствовать себя лучше.

Об этом говорится в статье ученых из Университета Южной Флориды. Исследователи пригласили принять участие в исследовании 76 студентов, у половины из них была диагностирована депрессия.

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Участникам опыта давали послушать классическую музыку. Среди веселых мелодий был, например, "Инфернальный галоп" (канкан) Жака Оффенбаха из оперетты "Орфей в аду".

"Инфернальный галоп" Жака Оффенбаха:

А в печальном плейлисте звучало произведение, признанное самым печальным образцом классической музыки – "Адажио для струнных" Сэмюэла Барбера. Участники с депрессией не только предпочли печальную музыку, но и отметили, что она придает им сил.

"Адажио для струнных" Сэмюэла Барбера

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Музыка Психология Депрессия Здоровая жизнь
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