Для кого в Украине хотят разрешить каннабис: объяснение Супрун

Каннабис в медицине — это лекарство. Оно должно стать доступными всем пациентам, которые в нем нуждаются. Таких пациентов в Украине около двух миллионов.

В каннабисе нуждаются более 20 тысяч детей с фармрезистентными формами эпилепсии (не поддается лечению традиционными препаратами), сотни тысяч онкобольных, более 100 тысяч паллиативных пациентов и десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством, написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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Использовать каннабис в медицинских целях — нормальная мировая практика. В настоящее время лечебные свойства каннабиса признаны.

Лекарства на его основе разрешены в 44 странах, в частности в ЕС: Польша, Чехия, Хорватия, Бельгия, Германия, Австрия, а также Канада и США.



Каннабис нужен многим больным

В Израиле, Румынии, Македонии и Пуэрто Рико каннабис запрещен, но разрешен в случаях неизлечимых болезней.

"Не надо представлять тяжелобольных людей, особенно детей с "косяком". Есть разные способы потребления каннабиноидов: масла, таблетки, мази, курение и вапоризация. Детям при эпилепсии прописывают пероральный прием каннабиноидов", — объясняет Супрун.

Сейчас действующее законодательство не позволяет исследовать каннабис и его производные и использовать их для лечения.

Эти вещества входят в списки наркотических и психотропных веществ, оборот которых в Украине запрещен. Выращивание, исследование и дальнейшее использование для изготовления препаратов считается незаконным — за это предусмотрена уголовная ответственность.

Правовой статус каннабиса и его производных, а также правовое регулирование его оборота — требует изменений.

В Украине разрешено обращение лишь технической конопли, где содержание одного из компонентов каннабиса — тетрагидроканнабинола (ТГК) состовляет до 0,08%.

Что стоит знать про медицинский каннабис

Медицинские препараты с содержанием каннабиса не вызывают привыкания или зависимость.

Каннабиноиды, которые в них содержатся – это по большей части вещество каннабидиол (КБД). Оно почти не имеет психотропного действия, обезболивает, расслабляет и тормозит. Именно КБД преобладает в медицинском каннабисе.

Люди часто путают понятие рекреационного и медицинского каннабиса. Рекреационный каннабис, который употребляют для получения удовольствия, содержит значительное количество тетрагидроканнабинола (ТГК). ТГК имеет выраженные психотропные эффекты и возбуждает нервную систему, это активное вещество "травы" черного рынка. Оно является главным психоактивным компонентом каннабиса, и именно оно вызывает привыкание и интоксикацию.

Содержание ТГК в лекарственных средствах четко регламентируют и контролируют.

Препараты с содержанием каннабиса не попадут в свободное обращение.

Их можно будет получить только после соответствующего диагноза, исключительно по рецепту и в дозировке, которую определит врач.

Даже рекреационный (не медицинский каннабис) занимает лишь 11-е место по уровню вреда на организм человека, тогда как алкоголь — 5-е место, а никотин в табаке — 9-е место.

При этом и табак, и алкоголь в Украине являются легальными. Клинические исследования свидетельствуют, что краткосрочные риски для здоровья, связанные с медицинским применением каннабиса, являются подобными тем, которые имеют другие лекарства.

К примеру, головокружение, сухость во рту, дезориентация, тошнота, эйфория. Более опасные побочные эффекты — редкость.

При надлежащей законодательной базе и ее соблюдении выращивание и исследования медицинского каннабиса будет контролируемым процессом на государственном уровне.

Для исследований учреждения должны получить соответствующее разрешение. Также будут определены конкретные нормы разрешенных объемов выращивания конопли, правила хранения и доступа, а за их соблюдением будет следить полиция.

Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса — это реализация их права на медицинскую помощь.

Важно поддержать легализацию медицинского применения каннабиса в научных целях и медицине и распространять больше правдивой информации об этом.

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