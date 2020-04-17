Для кого загрязненный воздух опасен: объяснение Супрун

Несмотря на то, что ГСЧС Украины сообщает, что радиационный фон в пределах нормы, а продукты горения не могли попасть в воздух, пока Киев на первом месте в мире по уровню загрязнения воздуха. Все из-за пожара в зоне отчуждения и на Житомирщине, а также сильного северо-западного ветра. Для каких групп населения смог наиболее опасен и как минимизировать вред для организма от его плохого качества.

Ульяна Супрун рассказала для кого загрязненный воздух является опасным явлением и что делать, чтобы уменьшить риски такого влияния.

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Кто в зоне риска из-за грязного воздуха

Люди с хроническими респираторными болезнями.

В частности, люди, которые имеют астму, бронхит или эмфизему. Загрязненный воздух может ухудшить их состояние и способствовать появлению трудностей с дыханием, например, большему количеству приступов (в случае астмы).

Люди с сердечно-сосудистыми болезнями.

Все, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, из-за влияния дыма и грязного воздуха рискуют иметь боль в груди, нарушения сердцебиения, повышение давления.



У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может повышаться давление / Фото Unsplash

Люди с сахарным диабетом.

В случае наличия диагноза сахарный диабет, воздействие дыма может несколько увеличивать уровень сахара в крови.

Люди старшего возраста.

Пожилые люди больше подвержены осложнениям, которые могут возникнуть из-за сердечно-сосудистых или респираторных болезней.

Дети.

У детей грязный воздух может вызвать появление кашля, чихание, трудности с дыханием и раздражение слизистых оболочек.

Беременные.

Беременные женщины могут быть более уязвимыми к воздействию дыма. Из-за загрязненного воздуха больше детей рождаются с недостаточным весом, но это в случае, если дышать очень грязным воздухом по меньшей мере несколько недель или больше.

Важно! Люди, которые не имеют серьезных проблем со здоровьем, не будут иметь негативных последствий из-за загрязненного воздуха. Но они могут ощущать такие симптомы: раздражение глаз, насморк, кашель, чихание и появление ощущения, что першит в горле, слабость и иногда тревожность.



Окна лучше закрыть и не выходить на улицу без надобности / Фото Unsplash

Что делать, чтобы уменьшить риски от загрязненного воздуха

Если вы в группе риска, следует иметь под рукой свои лекарства и быть на связи со своим врачом. также не стоит выходить на улицу без необходимости.

Следите за состоянием воздуха и следуйте рекомендациям.

Оставайтесь как можно больше в помещении, выходите на улицу только по необходимости.

Закрывайте окна и двери. Проветривайте помещение хотя бы раз в день, во время, когда воздух на улице становится более чистым.

Во второй половине дня температура воздуха возрастает и начинается перемешивание воздушных масс, поэтому концентрация вредных веществ может быть меньшей,

– отметила Ульяна Супрун.

Просто медицинская маска от грязного воздуха не поможет. Нужен респиратор, который не пропускает взвешенные частицы 2,5 мкм.

Но одеть маску на улице все же лучше, потому что она хотя бы может защитить от пыли или более крупных частиц.

В помещении используйте очистители воздуха с HEPA-фильтром, включайте увлажнитель воздуха, делайте влажную уборку несколько раз в день.



Что делать киевлянам при загрязненном воздухе? / Инфографика 24 канала

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