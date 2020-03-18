Для пожилых людей в Украине заработает доставка продуктов

В Украине организуют поставки пищевых продуктов для пожилых людей. Это делают для того, чтобы они не выходили из дома, потому что находятся в группе риска.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге по противодействию коронавирусу.

Также на тему: Изоляция не действует без постоянных тестирований, – ВОЗ к странам, которые не проводят тесты на Covid-19

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко “Для пожилых людей в Украине заработают отдельные линии доставки пищевых продуктов. Мы работаем с группой волонтеров, которые помогут это реализовать.”

Он также призвал всех вместе добросовестно подойти к тем вещам, которые принимаются правительством. и обеспечить их выполнение, поскольку без реализации этих решений, не удастся остановить распространение болезни.

Отметим, что пожилые люди находятся в группе риска, поэтому они больше всего нуждаются в изоляции.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.