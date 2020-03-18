Для пожилых людей в Украине заработает доставка продуктов
В Украине организуют поставки пищевых продуктов для пожилых людей. Это делают для того, чтобы они не выходили из дома, потому что находятся в группе риска.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге по противодействию коронавирусу.
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Он также призвал всех вместе добросовестно подойти к тем вещам, которые принимаются правительством. и обеспечить их выполнение, поскольку без реализации этих решений, не удастся остановить распространение болезни.
Отметим, что пожилые люди находятся в группе риска, поэтому они больше всего нуждаются в изоляции.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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