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Для пожилых людей в Украине заработает доставка продуктов

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В Украине организуют поставки пищевых продуктов для пожилых людей. Это делают для того, чтобы они не выходили из дома, потому что находятся в группе риска.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге по противодействию коронавирусу.

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
“Для пожилых людей в Украине заработают отдельные линии доставки пищевых продуктов. Мы работаем с группой волонтеров, которые помогут это реализовать.”

Он также призвал всех вместе добросовестно подойти к тем вещам, которые принимаются правительством. и обеспечить их выполнение, поскольку без реализации этих решений, не удастся остановить распространение болезни.

Отметим, что пожилые люди находятся в группе риска, поэтому они больше всего нуждаются в изоляции.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Лечение Здоровье
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