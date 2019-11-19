Для сердечников предлагают новый способ лечения
Суточный отказ от еды является эффективной профилактикой сердечной недостаточности. Ученые провели исследование, основанное на большой выборке добровольцев. Однако врачи советуют голодать не всем сердечникам.
Американские ученые провели исследование с участием 2 000 пациентов, перенесших катетеризацию сердца. Ученые наблюдали за пациентами более четырех лет и обнаружили, что регулярное прерывистое голодание является эффективным для увеличения продолжительности жизни.
Читайте также: Избыток сахара рекордно быстро нарушает работу вашего кишечника
Как проходил эксперимент
Те пациенты, которые придерживались суточного голодания, живут дольше в сравнении с теми, кто не практиковал голодание.
Также интервальное голодание снижает риски развития сердечной недостаточности.
Участники практиковали голодание один раз в месяц.
Чтобы понять эффект от голодания и исключить вероятность влияния других факторов, ученые учитывали сопутствующие заболевания добровольцев, наличие вредных привычек, медикаменты, демографические и социально-экономические факторы.
Ученые пытались понять, как голодание влияет на работу сердца
Польза голодания
Ученые резюмируют, что явные плюсы голодания заключаются в том, что оно влияет на уровень гемоглобина, количество эритроцитов, процессы аутофагии.
Все перечисленные факторы связаны со снижением риска сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца.
Это еще один пример того, что регулярное голодание способствует лучшим показателям здоровья и длинной жизни, – рассказал Бенджамин Хорн, автор исследования и директор по сердечно-сосудистой и генетической эпидемиологии Интернмонентского института здравоохранения.
Для активации положительных эффектов голодания, нужно примерно 12 часов, однако, если голодать регулярно, время запуска процессов сокращается.
Такой фактор также объясняет, почему голодание между ужином и завтраком на следующий день является полезным.
Важно между ужином и завтраком не есть ничего в течение минимум 8 часов, а лучше – 12 часов
Кому не следует голодать
Читайте также: Сколько времени надо питаться здорово, чтобы ощутить пользу
Ученые предостерегают, что голодать можно не всем. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, диабетом, которые находятся в активной фазе лечения не следует голодать.
Также не стоит голодать беременным, пожилым людям, подросткам и людям с расстройствами пищевого поведения.
Вообще голодания лучше практиковать под наблюдением врача.
А если у вас имеются сердечные болезни и вы принимаете определенные медикаменты, однозначно надо проконсультироваться с врачом, чтобы избежать негативных последствий сочетания препаратов с голоданием.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.