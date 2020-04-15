Для украинских врачей будут проводить онлайн-консультации относительно коронавируса: детали
Министерство здравоохранения Украины уже готово начать вести онлайн-уроки для врачей по борьбе с коронавирусом. Проводить такие уроки будут 7 профессиональных анестезиологов-реаниматологов.
Вопрос о запуске онлайн-курсов обсуждался во время заседания в Офисе Президента Украины.
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Сейчас к таким онлайн-курсам уже могут подключиться почти половина опорных больниц – 100 из 242.
Коммуникации сейчас не может быть много. Каждый врач должен иметь возможность задать вопрос и обсудить возникшую проблему,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Что известно о коронавирусе в Украине?
По состоянию на утро 15 апреля в Украине подтвердили уже 3 764 случая заболевания коронавирусом. Вследствие болезниумерли 108 человек. Среди них были и 7 врачей.
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