Для украинских врачей будут проводить онлайн-консультации относительно коронавируса: детали

Министерство здравоохранения Украины уже готово начать вести онлайн-уроки для врачей по борьбе с коронавирусом. Проводить такие уроки будут 7 профессиональных анестезиологов-реаниматологов.

Вопрос о запуске онлайн-курсов обсуждался во время заседания в Офисе Президента Украины.

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Сейчас к таким онлайн-курсам уже могут подключиться почти половина опорных больниц – 100 из 242.

Коммуникации сейчас не может быть много. Каждый врач должен иметь возможность задать вопрос и обсудить возникшую проблему,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Что известно о коронавирусе в Украине?

По состоянию на утро 15 апреля в Украине подтвердили уже 3 764 случая заболевания коронавирусом. Вследствие болезниумерли 108 человек. Среди них были и 7 врачей.



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