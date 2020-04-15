24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Для украинских врачей будут проводить онлайн-консультации относительно коронавируса: детали

- Читати новину українською
100 опорных больниц уже готовы к онлайн-консультациям врачей / ukrinform.ua

Министерство здравоохранения Украины уже готово начать вести онлайн-уроки для врачей по борьбе с коронавирусом. Проводить такие уроки будут 7 профессиональных анестезиологов-реаниматологов.

Вопрос о запуске онлайн-курсов обсуждался во время заседания в Офисе Президента Украины.

Важно Кабмин принял ряд важных решений, связанных с COVID-19: детали

Сейчас к таким онлайн-курсам уже могут подключиться почти половина опорных больниц – 100 из 242.

Коммуникации сейчас не может быть много. Каждый врач должен иметь возможность задать вопрос и обсудить возникшую проблему,
– подчеркнул Владимир Зеленский.

Что известно о коронавирусе в Украине?
По состоянию на утро 15 апреля в Украине подтвердили уже 3 764 случая заболевания коронавирусом. Вследствие болезниумерли 108 человек. Среди них были и 7 врачей.

коронавірус, стадії
Стадии заболевания коронавирусом / инфографика 24 канала

Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Президент Украины Офіс Президента Здоровье Лечение Владимир Зеленский
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
14 апреля 18:17 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач
14 апреля 12:02 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька
13 апреля 15:11 Нелфинавир против коронавируса: могут ли лекарства против ВИЧ одолеть COVID-19
Анастасія Лукашевська
12 апреля 07:40 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
10 апреля 16:39 Как очищать и дезинфицировать маску в домашних условиях
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей