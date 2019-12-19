Для чого роблять масаж простати: Супрун
Массаж простаты рекомендуют делать в случае "бесплодия, эректильной дисфункции при простатите, боли в пояснице, и для профилактики застойных явлений в простате". Впрочем, действительно ли это эффективный способ лечения. Супрун объяснила, когда не следует попусту тратить деньги на массаж простаты.
Ульяна Супрун рассказала, когда массаж простаты действительно необходим, и объяснила действия в случае простатита, бесплодия, эректильной дисфункции или боли в пояснице.
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Поиск информации про массаж простаты выдает много страниц с ссылками на "еще один способ довести мужчину до оргазма". А официальные медицинские рекомендации по лечению бесплодия и других перечисленных состояний, упоминаний о массаже как терапевтическом средстве не содержат вообще. Только как про вспомогательную диагностическую процедуру.
Действительно ли массаж простаты необходим
Простата — это железа внешней секреции, которая создает большинство компонентов эякулята и нужна для фертильности. Простата состоит из двух долек, окружающих уретру в месте ее выхода из мочевого пузыря.
Во время диагностики простаты путем пальпации через прямую кишку можно не только выявить выпуклости или увеличения, а способствовать оттоку, "дренажа" жидкости из простаты. Такая процедура может быть болезненной.
Массаж простаты, если речь идет о диагностике, должен делать врач, специально обученный этому, – подчеркнула госпожа Ульяна.
Массаж простаты не поможет вылечить мужские заболевания/Фото: Unsplash
Что может дать массаж?
Массаж простаты используют, прежде всего, в диагностических целях, для исследования секрета простаты. Массаж простаты может применяться перед взятием мочи для анализа маркеров ряда заболеваний. В частности, применение массажа простаты при взятии мочи поможет диагностировать, это инфекция уретры или простаты.
Незначительное облегчение от массажа действительно может быть ощутимым благодаря оттоку жидкости. Однако, проблемы массаж не устранит.
“ Просто были времена, когда такой достаточно интимный массаж был единственным средством помощи пациенту. Сейчас, к счастью, есть возможность лечить пациента, а не участок тела, и действовать с помощью эффективных лекарственных средств и изменения образа жизни.
Массаж простаты как лечебная процедура не входит ни в какие гайдлайны из урологии. Исследований его эффективности достаточно мало. А те, что существуют, сделаны на маленьких выборках, и эффективности массажа простаты не доказывают, поэтому их нельзя принимать во внимание”.
Со всем тем, в Украине его назначение довольно распространенное явление — за ваши же деньги.
- кровотечение;
- воспаление кожи;
- распространение метастазов рака простаты;
- повреждения прямой кишки;
- синяки;
- делать массаж простаты если есть аденома (увеличение);
- рак простаты;
- и инфекционные болезни моче – и семявыносящих путей.
В общем, врачи не должны массаж (пальпацию) применять иначе, кроме как однократно для диагностики,
– подчеркнула Ульяна Супрун.
Как лечить мужские заболевания/Фото:Unsplash
Состояния, при которых обычно рекомендуют массаж простаты
Лечение простатита. Простатит — это воспаление простаты. Простатит бывает разный: острый бактериальный, хронический бактериальный (самый распространенный), хронический неинфекционный с воспалением или без него (синдром хронической боли копчика), и асимптоматичний.
Первым звеном терапии являются антибиотики, альфа-блокаторы и анальгетики, и настойчивость в прохождении курса терапии — в случае хронических состояний быстрого улучшения не будет. При остром простатите массаж вообще противопоказан.
Лечение бесплодия. Причин состояния бесплодия ряд, и в каждом случае есть свои лечебные подходы или репродуктивные технологии. Ни лечебным, ни эротическим массажем простаты здесь не помочь. Помогут оперативное преодоление обструкции, лечение хронического простатита, и мероприятия, направленные на улучшение качества спермы.
Боль в пояснице. В большинстве случаев он обусловлен неправильной осанкой или длительным удержанием наклонного положения на работе, как у поваров или хирургов. В таком случае нужны физические нагрузки и укрепление мышц спины. Иногда простатит или камни в почках, или даже панкреатит обусловливают боль в пояснице, но, опять же, лечить надо причину, а не ходить на сомнительные процедуры.
Эректильная дисфункция. Лучшей профилактикой этого состояния является регулярный секс, физическая активность, здоровый индекс массы тела, отсутствие висцерального жира и сбалансированный рацион. Если что-то из этого перечня выпадает, массаж простаты эрекцию не вернет.
Официальные рекомендации не советуют также делать самомассаж, даже если есть желание, отвага и вера в действенность такого подхода. А вот от чувственной стимуляции простаты своего партнера никто не отказывает. Простата действительно является очень чувствительной эрогенной зоной, достойной внимания и нежности по взаимному согласию. Оргазм в результате стимуляции простаты может быть без эякуляции, или с незначительной, но очень ярким
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