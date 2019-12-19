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Для чого роблять масаж простати: Супрун

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Массаж простаты всего лишь дополнительная диагностическая процедура / unsplash.com

Массаж простаты рекомендуют делать в случае "бесплодия, эректильной дисфункции при простатите, боли в пояснице, и для профилактики застойных явлений в простате". Впрочем, действительно ли это эффективный способ лечения. Супрун объяснила, когда не следует попусту тратить деньги на массаж простаты.

Ульяна Супрун рассказала, когда массаж простаты действительно необходим, и объяснила действия в случае простатита, бесплодия, эректильной дисфункции или боли в пояснице.

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Поиск информации про массаж простаты выдает много страниц с ссылками на "еще один способ довести мужчину до оргазма". А официальные медицинские рекомендации по лечению бесплодия и других перечисленных состояний, упоминаний о массаже как терапевтическом средстве не содержат вообще. Только как про вспомогательную диагностическую процедуру.

Действительно ли массаж простаты необходим

 
Простата – лечение

Простата — это железа внешней секреции, которая создает большинство компонентов эякулята и нужна для фертильности. Простата состоит из двух долек, окружающих уретру в месте ее выхода из мочевого пузыря.

Во время диагностики простаты путем пальпации через прямую кишку можно не только выявить выпуклости или увеличения, а способствовать оттоку, "дренажа" жидкости из простаты. Такая процедура может быть болезненной.

Массаж простаты, если речь идет о диагностике, должен делать врач, специально обученный этому, – подчеркнула госпожа Ульяна.


Массаж простаты не поможет вылечить мужские заболевания/Фото: Unsplash

Что может дать массаж?

Массаж простаты используют, прежде всего, в диагностических целях, для исследования секрета простаты. Массаж простаты может применяться перед взятием мочи для анализа маркеров ряда заболеваний. В частности, применение массажа простаты при взятии мочи поможет диагностировать, это инфекция уретры или простаты.

Незначительное облегчение от массажа действительно может быть ощутимым благодаря оттоку жидкости. Однако, проблемы массаж не устранит.

 
Ульяна Супрун

“ Просто были времена, когда такой достаточно интимный массаж был единственным средством помощи пациенту. Сейчас, к счастью, есть возможность лечить пациента, а не участок тела, и действовать с помощью эффективных лекарственных средств и изменения образа жизни.

Массаж простаты как лечебная процедура не входит ни в какие гайдлайны из урологии. Исследований его эффективности достаточно мало. А те, что существуют, сделаны на маленьких выборках, и эффективности массажа простаты не доказывают, поэтому их нельзя принимать во внимание”.

Со всем тем, в Украине его назначение довольно распространенное явление — за ваши же деньги.

 
Массаж простаты – риски
  • кровотечение;
  • воспаление кожи;
  • распространение метастазов рака простаты;
  • повреждения прямой кишки;
  • синяки;
  • делать массаж простаты если есть аденома (увеличение);
  • рак простаты;
  • и инфекционные болезни моче – и семявыносящих путей.

 

В общем, врачи не должны массаж (пальпацию) применять иначе, кроме как однократно для диагностики,
– подчеркнула Ульяна Супрун.


Как лечить мужские заболевания/Фото:Unsplash

Состояния, при которых обычно рекомендуют массаж простаты

Лечение простатита. Простатит — это воспаление простаты. Простатит бывает разный: острый бактериальный, хронический бактериальный (самый распространенный), хронический неинфекционный с воспалением или без него (синдром хронической боли копчика), и асимптоматичний.

Первым звеном терапии являются антибиотики, альфа-блокаторы и анальгетики, и настойчивость в прохождении курса терапии — в случае хронических состояний быстрого улучшения не будет. При остром простатите массаж вообще противопоказан.

Лечение бесплодия. Причин состояния бесплодия ряд, и в каждом случае есть свои лечебные подходы или репродуктивные технологии. Ни лечебным, ни эротическим массажем простаты здесь не помочь. Помогут оперативное преодоление обструкции, лечение хронического простатита, и мероприятия, направленные на улучшение качества спермы.

Боль в пояснице. В большинстве случаев он обусловлен неправильной осанкой или длительным удержанием наклонного положения на работе, как у поваров или хирургов. В таком случае нужны физические нагрузки и укрепление мышц спины. Иногда простатит или камни в почках, или даже панкреатит обусловливают боль в пояснице, но, опять же, лечить надо причину, а не ходить на сомнительные процедуры.

Эректильная дисфункция. Лучшей профилактикой этого состояния является регулярный секс, физическая активность, здоровый индекс массы тела, отсутствие висцерального жира и сбалансированный рацион. Если что-то из этого перечня выпадает, массаж простаты эрекцию не вернет.

Официальные рекомендации не советуют также делать самомассаж, даже если есть желание, отвага и вера в действенность такого подхода. А вот от чувственной стимуляции простаты своего партнера никто не отказывает. Простата действительно является очень чувствительной эрогенной зоной, достойной внимания и нежности по взаимному согласию. Оргазм в результате стимуляции простаты может быть без эякуляции, или с незначительной, но очень ярким

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Ульяна Супрун Лечение Мужское здоровье
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