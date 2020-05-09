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В Днепре вспышку коронавируса зафиксировали в "форпосте защиты прав граждан" – суде

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Вспышка коронавируса в Днепровском суде
Вспышка коронавируса в Днепровском суде / Коллаж 24 канала

Вспышку COVID-19 зафиксировали в Днепровском апелляционном суде. Председатель суда Наталья Деркач просит облгосадминистрацию организовать срочное тестирование всех работников учреждения.

О ситуации в Днепровском апелляционном суде рассказали 8 мая на официальном портале Cудебной власти Украины

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Известно, что по состоянию на 7 мая уже у 4 работников суда подтвердили коронавирус. На карантине посещения помещений суда ограничено, а учреждение работает в особом режиме, но закрывать суд полностью нельзя. 

Даже в условиях военного и чрезвычайного положения работа судов не может быть прекращена. В таких условиях, как сейчас, суд является форпостом в вопросах защиты и обеспечения прав граждан,
– считает председатель суда Наталья Деркач.

И добавляет, что "важно не только обезопасить судей и работников аппаратов судов от распространения вируса, но и самих посетителей судов".

Поэтому, чтобы угроза закрытия суда не возникла, Деркач просит департамент здравоохранения Днепропетровской ОГА организовать тестирование всех работников учреждения.

Коронавирус в Украине: общее количество зараженных с начала эпидемии – 14 195, в том числе 2758 – медицинские работники. Причем за минувшие сутки заболели 504 человека, 98 из которых – медработники.

 

 

 

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Судьи Новости Днепра Здоровье Медицина
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