В Днепре вспышку коронавируса зафиксировали в "форпосте защиты прав граждан" – суде
Вспышку COVID-19 зафиксировали в Днепровском апелляционном суде. Председатель суда Наталья Деркач просит облгосадминистрацию организовать срочное тестирование всех работников учреждения.
О ситуации в Днепровском апелляционном суде рассказали 8 мая на официальном портале Cудебной власти Украины.
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Известно, что по состоянию на 7 мая уже у 4 работников суда подтвердили коронавирус. На карантине посещения помещений суда ограничено, а учреждение работает в особом режиме, но закрывать суд полностью нельзя.
Даже в условиях военного и чрезвычайного положения работа судов не может быть прекращена. В таких условиях, как сейчас, суд является форпостом в вопросах защиты и обеспечения прав граждан,
– считает председатель суда Наталья Деркач.
И добавляет, что "важно не только обезопасить судей и работников аппаратов судов от распространения вируса, но и самих посетителей судов".
Поэтому, чтобы угроза закрытия суда не возникла, Деркач просит департамент здравоохранения Днепропетровской ОГА организовать тестирование всех работников учреждения.
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