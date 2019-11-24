ДНК-тест на определение успеха: практика Китая

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ДНК-тест, который определяет профессию ребенка / indreninews.com

В Китае детям массово проводят ДНК тест на определение врожденных способностей. Считают, это повышает шансы на жизненный успех.

Все больше родителей в Китае готовы платить за генетические тесты, которые якобы определяют характер и способности ребенка. Bloomberg рассказал историю родителей, которые воспользовались ДНК-тестированием.

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ДНК-тестирование на успех

Крис Юнг – генеральный директор гонконгского ведущего производителя медицинского оборудования. Именно этой компании принадлежит одна из десятков компаний, которые и занимаются определением будущего детей с помощью генетического тестирования.

После рождения дочери Юнг отправил в клинику образец ее слюны. И хотя отец надеялся, что дочь станет врачом или юристом, тест указал на проблемы с памятью.

И поскольку это означает, что девочка будет тратить много усилий на изучение материала по праву или медицине, отец решил отказаться от своей мечты о будущем дочки.

Теперь он планирует помочь дочери развиваться в сфере музыки или спорта, способности к которым открыл тест ДНК.

По схожему принципу в Китае действуют тысячи родителей: отдают ДНК своих детей на анализ, чтобы определить их сильные и слабые стороны.

Они надеются, что, если определить идеальную будущую профессию еще в раннем детстве и начать подготовку еще с пеленок, ребенок будет иметь преимущества перед сверстниками, которые выбирают сферу деятельности случайным образом.


ДНК-тест якобы определяет способности ребенка

Почему метод сомнителен

К сожалению, научно подобные тесты никак не подтверждены и не эффективнее гадания на кофейной гуще.

Ведь нет никакого способа связать особенности ДНК с такими сложными особенностями человека, как характер и профессиональные способности.

Даже относительно простые характеристики типа роста и интеллекта плохо определяются современными генетическими тестами.

Поэтому такая стремительная готовность некоторых китайских родителей менять подход к воспитанию своих детей на основе сомнительных тестов кажется странной.

Однако популярность таких тестов быстро растет.

И хотя ограничение на количество детей в семье в Китае снято, в большинстве семей все еще рожают одного ребенка. Следовательно, неудивительно, что родители готовы вкладываться в их успех. Включая такие эксцентричные способы.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Родители и дети Дети
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