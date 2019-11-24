ДНК-тест на определение успеха: практика Китая
В Китае детям массово проводят ДНК тест на определение врожденных способностей. Считают, это повышает шансы на жизненный успех.
Все больше родителей в Китае готовы платить за генетические тесты, которые якобы определяют характер и способности ребенка. Bloomberg рассказал историю родителей, которые воспользовались ДНК-тестированием.
Читайте также: Человека впервые ввели в состояние анабиоза
ДНК-тестирование на успех
Крис Юнг – генеральный директор гонконгского ведущего производителя медицинского оборудования. Именно этой компании принадлежит одна из десятков компаний, которые и занимаются определением будущего детей с помощью генетического тестирования.
После рождения дочери Юнг отправил в клинику образец ее слюны. И хотя отец надеялся, что дочь станет врачом или юристом, тест указал на проблемы с памятью.
И поскольку это означает, что девочка будет тратить много усилий на изучение материала по праву или медицине, отец решил отказаться от своей мечты о будущем дочки.
Теперь он планирует помочь дочери развиваться в сфере музыки или спорта, способности к которым открыл тест ДНК.
По схожему принципу в Китае действуют тысячи родителей: отдают ДНК своих детей на анализ, чтобы определить их сильные и слабые стороны.
Они надеются, что, если определить идеальную будущую профессию еще в раннем детстве и начать подготовку еще с пеленок, ребенок будет иметь преимущества перед сверстниками, которые выбирают сферу деятельности случайным образом.
ДНК-тест якобы определяет способности ребенка
Почему метод сомнителен
К сожалению, научно подобные тесты никак не подтверждены и не эффективнее гадания на кофейной гуще.
Ведь нет никакого способа связать особенности ДНК с такими сложными особенностями человека, как характер и профессиональные способности.
Даже относительно простые характеристики типа роста и интеллекта плохо определяются современными генетическими тестами.
Поэтому такая стремительная готовность некоторых китайских родителей менять подход к воспитанию своих детей на основе сомнительных тестов кажется странной.
Однако популярность таких тестов быстро растет.
И хотя ограничение на количество детей в семье в Китае снято, в большинстве семей все еще рожают одного ребенка. Следовательно, неудивительно, что родители готовы вкладываться в их успех. Включая такие эксцентричные способы.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.