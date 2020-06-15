Согласно результатам анализа Scripps Research, 40 – 45% инфицированных могут переносить коронавирус без симптомов.

Ученые собрали и проанализировали информацию с тестовых исследований 16 различных групп со всего мира. Результаты опубликованы в Annals of Internal Medicine.

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Наборы данных собраны с помощью поиска по ключевым словам из PubMed, bioRxiv и medRxiv, а также с помощью поисков Google в соответствующих новостных сообщениях, учитывая данные о жителях домов престарелых, пассажиров круизных судов, заключенных и разных других групп.

То, что их объединяет, это то, что очень большая доля зараженных людей не имела никаких симптомов. Среди более 3000 заключенных в четырех штатах, у которых обнаружили коронавирус, эта цифра была астрономической – 96% бессимптомных,

– говорится в исследовании.

Также ученые заметили, что бессимптомные носители способны передавать вирус в течение длительного периода времени, возможно даже дольше, чем 14 дней. Но для того, чтобы знать это наверняка, необходимо проводить масштабные исследования с достаточным количеством бессимптомных людей.

Следовательно, ученые в очередной раз подчеркнули важность ношения маски в общественных местах, так как пока что это самый действенный метод снижения риска инфекции.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала