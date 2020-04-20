До 10 000 гривен в день: в Минздраве рассказали, сколько стоит лечение от коронавируса

Лечение от коронавируса в больницах Украины стоит государству от 300 до 10 тысяч гривен на пациента в сутки – в зависимости от состояния госпитализированных.

Причем от 20 до 30 процентов госпитализированных нуждаются в интенсивной терапии, то есть их лечение – дороже. Об этом заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак рассказала 19 апреля в эфире "ТСН.Тиждень".

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По словам чиновницы, на лечение одного пациента в больнице за сутки нужно от 11 до 370 долларов США (примерно от 300 до 10 тысяч гривен). Эти деньги в больницу приходят из государственного бюджета.

Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию. Уже в апреле это лечение профинансируют средствами из пакета программы медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины,

– пояснила Микичак.

И добавила, что в протокол лечения COVID-19 включили и экспериментальные препараты: такие, которые не зарегистрированы в Украине, а также препараты по принципу off-label (в инструкции к такому нет прямого указания на лечение коронавируса).

Коронавирус в Украине по состоянию на 19 апреля зафиксировали почти 5,5 тысячи человек. Подробнее о ситуации в стране и мире – читайте по этой ссылке.



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