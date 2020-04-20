До 10 000 гривен в день: в Минздраве рассказали, сколько стоит лечение от коронавируса
Лечение от коронавируса в больницах Украины стоит государству от 300 до 10 тысяч гривен на пациента в сутки – в зависимости от состояния госпитализированных.
Причем от 20 до 30 процентов госпитализированных нуждаются в интенсивной терапии, то есть их лечение – дороже. Об этом заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак рассказала 19 апреля в эфире "ТСН.Тиждень".
Читайте также В Украине около тысячи медработников заболели коронавирусом
По словам чиновницы, на лечение одного пациента в больнице за сутки нужно от 11 до 370 долларов США (примерно от 300 до 10 тысяч гривен). Эти деньги в больницу приходят из государственного бюджета.
Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию. Уже в апреле это лечение профинансируют средствами из пакета программы медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины,
– пояснила Микичак.
И добавила, что в протокол лечения COVID-19 включили и экспериментальные препараты: такие, которые не зарегистрированы в Украине, а также препараты по принципу off-label (в инструкции к такому нет прямого указания на лечение коронавируса).
Коронавирус в Украине по состоянию на 19 апреля зафиксировали почти 5,5 тысячи человек. Подробнее о ситуации в стране и мире – читайте по этой ссылке.
Симптомы COVID-19, которые случаются чаще всего / Инфографика 24 канала
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
В Хмельницкой области коронавирус обнаружили в женском монастыре УПЦ МП19 апреля , 21:16
-
Карантин из-за коронавируса ослабят США, Италия и Сербия19 апреля , 16:08
-
Коронавирус на Львовщине: за сутки умерли два человека19 апреля , 14:28
-
Эпидемиологи не знают, насколько COVID-19 является смертельным, – NY Times19 апреля , 14:06
-
Побороть коронавирус и выздороветь смогла 95-летняя женщина из Мариуполя19 апреля , 21:46
-
Коронавирус в Италии 19 апреля 2020 года19 апреля , 20:56