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До каких пор надо будет носить маски и соблюдать дистанцию: ответ Шмыгаля

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Шмыгаль прокомментировал вероятное время окончания действия масочного режима
Шмыгаль прокомментировал вероятное время окончания действия масочного режима / Коллаж 24 канала

Украинцы должны носить средства индивидуальной защиты в течение 2020 года и, возможно, в течение 2021 так же. Такое мнение высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава Кабинета Министров Украины 24 апреля в эфире телеканала "Интер" прокомментировал план выхода Украины из карантина. 

Важная информация! План выхода Украины из карантина

В частности, он ответил на вопрос о том, до каких пор людям надо будет носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Денис Шмыгаль утверждает, что в правительстве уже есть понимание того, с какими ограничениями Украине придется жить дальше.

Это так называемая "экономика неприкосновенности": социальная дистанция, средства индивидуальной защиты и, соответственно, те ограничения, в которых мы живем уже сегодня. И будем вынуждены жить – в этом году точно, а возможно и в следующем,
- пояснил Шмыгаль.

Глава Кабмина считает, что люди должны привыкнуть именно к такой модели поведения и придерживаться ее не только сейчас, но и в будущем.

Коронавирус в Украине по состоянию на 24 апреля зафиксировали у более чем 7,5 тысячи человек, 193 человека умерли от последствий COVID-19. 

План выхода правительства из карантина, заметим, опубликован без привязки к конкретной дате начала его реализации. Покамест точно известно, что действие ограничительных мер в стране продлили до 11 мая.

карантин
Карантин продлили: детали / Инфографика 24 канала

Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Медицина Здоровье
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