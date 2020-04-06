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До конца апреля больницы получат 2 миллиона тестов на коронавирус от украинских производителей

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Тесты на коронавирус в Украине / Иллюстративное фото

В украинских больницах до конца апреля должно появиться около 2 миллионов отечественных высокоточных тестов на выявление COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире "Завтрака с 1+1".

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По словам Степанова, массовое тестирование граждан является одним из элементов борьбы с коронавирусом в стране.

У нас есть три украинских производителя, в том числе компания "Укргентех", которая уже производит. И я думаю, что до конца месяца у нас будет около 2 миллионов тестов, которые нам поставят,
– заявил Степанов.

Напомним, что ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что Минздрав договорился с частными лабораториями, которые готовы проводить исследования.

Мы используем тесты украинского производства. Сегодня таких производителей есть три, Институт молекулярной биологии один из них. Он первым разработал тест-систему, но она направлена больше на научные исследования. Поэтому другие производители ее упрощают и переводят на серийное производство. Сегодня предусмотрено финансирование на закупку тестов украинского производства и мы сделали предварительный заказ на 2 миллиона исследований,
– отметил Ляшко.

По состоянию на 4 апреля, в Украине зафиксировали 1 319 случаев коронавирусной болезни и 38 летальных случаев.

Отметим, что Украина пока находится в лидерах антирейтинга на тестирование наличия COVID-19 у граждан. Соответственно, чем меньше тестов проведено, тем меньше случаев заражения выявлено.

Коронавірус
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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Медицина Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Коронавирус в Украине
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