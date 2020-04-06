До конца апреля больницы получат 2 миллиона тестов на коронавирус от украинских производителей
В украинских больницах до конца апреля должно появиться около 2 миллионов отечественных высокоточных тестов на выявление COVID-19.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире "Завтрака с 1+1".
К теме В Минздраве рассказали о новом алгоритме тестирования и системах, которые будут использовать
По словам Степанова, массовое тестирование граждан является одним из элементов борьбы с коронавирусом в стране.
У нас есть три украинских производителя, в том числе компания "Укргентех", которая уже производит. И я думаю, что до конца месяца у нас будет около 2 миллионов тестов, которые нам поставят,
– заявил Степанов.
Напомним, что ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что Минздрав договорился с частными лабораториями, которые готовы проводить исследования.
Мы используем тесты украинского производства. Сегодня таких производителей есть три, Институт молекулярной биологии один из них. Он первым разработал тест-систему, но она направлена больше на научные исследования. Поэтому другие производители ее упрощают и переводят на серийное производство. Сегодня предусмотрено финансирование на закупку тестов украинского производства и мы сделали предварительный заказ на 2 миллиона исследований,
– отметил Ляшко.
По состоянию на 4 апреля, в Украине зафиксировали 1 319 случаев коронавирусной болезни и 38 летальных случаев.
Отметим, что Украина пока находится в лидерах антирейтинга на тестирование наличия COVID-19 у граждан. Соответственно, чем меньше тестов проведено, тем меньше случаев заражения выявлено.
Как отличить коронавирус от подобных инфекций / Инфографика 24 канала
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Умерший священник с Тернопольщины не был причиной вспышки коронавируса в области, – санврачсегодня , 16:56
-
В Киево-Печерской лавре зафиксировали 4 случая заражения COVID-19сегодня , 12:23
-
Коронавирус в Германии: количество больных достигло более 100 тысячсегодня , 09:40
-
Куда обращаться при подозрении на коронавирус, если нет декларации с врачомсегодня , 16:21
-
Коронавирус в Украине: на Тернопольщине возросло количество инфицированных медиков до 44сегодня , 15:36
-
В Минздраве работают над увеличением количества тестов, – Ляшкосегодня , 10:21