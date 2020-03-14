Дочь работает в детском саду: с кем контактировала первая жертва коронавируса в Украине

Первой жертвой коронавируса в Украине стала 71-летняя женщина с Радомышля, которая недавно вернулась из Польши. Умерлшая контактировала с родственниками и врачами.

Всех 22 человек, контактировавших с 71-летней женщиной, уже изолировали. Среди них ее дочь, завхоз одного из детских садов Святошинского района Киева, сообщает "Обозреватель".

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Дочь умершей контактировала с ней с 8 по 11 марта. В изоляцию также отправили еще двух сотрудниц детского сада.

Обе – жительницы Коцюбинского под Киевом. Они работают няней и помощницей воспитателя, а живут в Святошинском районе.

Женщины отказались общаться с журналистами.

Ситуация с коронавирусом в Радомышле: что известно

Из-за коронавируса в Радомышле ввели чрезвычайное положение: остановили движение транспорта, закрыли рынки, людям на въезде и выезде из города должны мерить температуру.

71-летнюю женщину с Радомышля 12 марта госпитализировали с подтвержденным случаем Covid-19. На следующий день она умерла.

В феврале женщина путешествовала по Польше. В начале марта вернулась во Львов, гостила у родственников, а потом приехала в свой город.

Известно, что 8 марта женщина приходила в церковь, хотя первые симптомы болезни у нее проявились еще 3 марта.

В Украине до 3 апреля продолжается карантин из-за возможного распространения коронавируса. Заболевание подтвердили у 3 человек: у двух жителей Черновцов и в умершей женщины из Житомирщины.



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