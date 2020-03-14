24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Дочь работает в детском саду: с кем контактировала первая жертва коронавируса в Украине

- Читати новину українською

Первой жертвой коронавируса в Украине стала 71-летняя женщина с Радомышля, которая недавно вернулась из Польши. Умерлшая контактировала с родственниками и врачами.

Всех 22 человек, контактировавших с 71-летней женщиной, уже изолировали. Среди них ее дочь, завхоз одного из детских садов Святошинского района Киева, сообщает "Обозреватель".

К теме В Радомышле дезинфицировали церковь, автовокзал, и запретили автобусные перевозки: фото и видео

Дочь умершей контактировала с ней с 8 по 11 марта. В изоляцию также отправили еще двух сотрудниц детского сада.

Обе – жительницы Коцюбинского под Киевом. Они работают няней и помощницей воспитателя, а живут в Святошинском районе.

Женщины отказались общаться с журналистами.

Ситуация с коронавирусом в Радомышле: что известно

  • Из-за коронавируса в Радомышле ввели чрезвычайное положение: остановили движение транспорта, закрыли рынки, людям на въезде и выезде из города должны мерить температуру.
  • 71-летнюю женщину с Радомышля 12 марта госпитализировали с подтвержденным случаем Covid-19. На следующий день она умерла.
  • В феврале женщина путешествовала по Польше. В начале марта вернулась во Львов, гостила у родственников, а потом приехала в свой город.
  • Известно, что 8 марта женщина приходила в церковь, хотя первые симптомы болезни у нее проявились еще 3 марта.

В Украине до 3 апреля продолжается карантин из-за возможного распространения коронавируса. Заболевание подтвердили у 3 человек: у двух жителей Черновцов и в умершей женщины из Житомирщины.

коронавірус тест де пройти
Где можно пройти тест на коронавирус в Украине / Инфографика 24 канала

Карантин в Италии: жители из окон вместе поют песни – видео
сегодня
Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус Covid-19 Лечение Коронавирус в Украине Жертвы Новости Житомира
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 06:25 Как правильно идти на самоизоляцию: инструкция
Анастасія Лукашевська
13 марта 17:10 Как сохранять здоровый сон: советы специалиста
Юлія Девда
13 марта 12:30 Как читать новости про коронавирус и не потерять здравый смысл: практические советы психолога
Євгенія Мазур
12 марта 10:45 Самые опасные пандемии, которые пережило человечество: как с ними боролись и последствия
Анастасія Лукашевська
11 марта 19:40 Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
Анастасія Лукашевська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук