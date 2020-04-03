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Дочь умершей женщины обвиняет мэра Конотопа во лжи о коронавирусе у ее матери

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ПЦР-тесты на коронавирус / rubryka.com

Дочь умершей 59-летней женщины обвиняет мэра Конотопа Артема Семенихина во лжи. Он утверждал, что женщина умерла от коронавируса, но анализы показали отрицательный результат.

Об этом Елена Приходько, дочь умершей, написала в Фейсбуке и выложила фото результата ПЦР-теста.

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По ее словам, родные и близкие люди не смогли нормально попрощаться с женщиной и подверглись травли.

Больно, когда во время тяжелой потери из-за пустых обвинений вместо поддержки ты подпадаешь под общую травлю, когда знакомые отворачиваются, когда вместо слов сочувствия слышишь обвинения. И я не в обиде на людей, поскольку большинство просто запуганы информацией, которую сообщают СМИ, ведь это говорится официально,
– рассказала женщина.

В распространении ложной информации она обвиняет мэра Конотопа Артема Семенихина. Она не соглашается с тем, что о ее матери распространили ложную информацию.

"Вместо того, чтобы успокаивать население в такое тяжелое эмоционально время, тогда когда вокруг мы только и слышим отовсюду об угрозе – он сеет панику, делает пиар и славу на чужом горе, использует непроверенную или вообще вымышленную собственным воображением информацию и несет ее в массу, разглашает фейк на всю страну", – сказала Приходько.

Поэтому женщина ожидает от Артема Семенихина извинений.

Редакция Здоровье 24 обратилась к мэру Конотопа за комментарием, но пока не получили ответа.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Конотоп Новости Здоровье Здоровье Лечение
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