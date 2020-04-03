Дочь умершей женщины обвиняет мэра Конотопа во лжи о коронавирусе у ее матери
Дочь умершей 59-летней женщины обвиняет мэра Конотопа Артема Семенихина во лжи. Он утверждал, что женщина умерла от коронавируса, но анализы показали отрицательный результат.
Об этом Елена Приходько, дочь умершей, написала в Фейсбуке и выложила фото результата ПЦР-теста.
Также по теме: В Киеве уже 189 подтвержденных случаев COVID-19, среди них – 3 летальных
По ее словам, родные и близкие люди не смогли нормально попрощаться с женщиной и подверглись травли.
Больно, когда во время тяжелой потери из-за пустых обвинений вместо поддержки ты подпадаешь под общую травлю, когда знакомые отворачиваются, когда вместо слов сочувствия слышишь обвинения. И я не в обиде на людей, поскольку большинство просто запуганы информацией, которую сообщают СМИ, ведь это говорится официально,
– рассказала женщина.
В распространении ложной информации она обвиняет мэра Конотопа Артема Семенихина. Она не соглашается с тем, что о ее матери распространили ложную информацию.
"Вместо того, чтобы успокаивать население в такое тяжелое эмоционально время, тогда когда вокруг мы только и слышим отовсюду об угрозе – он сеет панику, делает пиар и славу на чужом горе, использует непроверенную или вообще вымышленную собственным воображением информацию и несет ее в массу, разглашает фейк на всю страну", – сказала Приходько.
Поэтому женщина ожидает от Артема Семенихина извинений.
Редакция Здоровье 24 обратилась к мэру Конотопа за комментарием, но пока не получили ответа.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Как безопасно передать продукты близким в условиях пандемии коронавирусасегодня , 09:41
-
Защитит ли маска от коронавируса и какую выбратьсегодня , 11:00
-
Виктор Ляшко едет на Тернопольщину из-за массового увольнения медиковсегодня , 10:59
-
В США умерла самая младшая жертва коронавирусасегодня , 11:31
-
Степанов рассказал о планах правительства по усилению карантина в Украине: деталисегодня , 08:41
-
Коронавирус в России: зафиксировано более 4 100 больныхсегодня , 11:06