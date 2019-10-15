Дофаминовое голодание – новый странный тренд здорового образа жизни

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Контролируйте время пользования смартфонами
Контролируйте время пользования смартфонами / mag.octoly.com

Калифорнийский психолог забил тревогу из-за чрезмерного количества времени, которое общество проводит со своими гаджетами.

Например, среднестатистический американец тратит 11 часов в день на просмотр соцсетей или сериалов. Калифорнийский психолог Кэмерон Сепах уверен, что это ненормально, рассказывает Business Insider.

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Современная экономика строится на формировании зависимостей. Речь не только о фаст-фуде, но и об информации.

Ученый опубликовал на своей странице пост о "дофаминовом голодании" – методе, который он использует для борьбы с различными зависимостями. Публикация быстро получила популярность, более 100 тысяч просмотров и несколько тысяч комментариев.

Идея заключается в том, что просмотр Instagram или Facebook перенастраивает работу мозга.


Перенасыщение информацией опасно для работы мозга

Неограниченное поглощение информации вызывает постоянную выработку дофамина – нейромедиатора, который отвечает за мотивацию.

Со временем мозг привыкает к повышенному уровню дофамина, поэтому для того, чтобы получить нужный уровень дофамина, времени в соцсетях нужно проводить каждый раз больше. Так и формируется зависимость.

К тому же снижаются концентрация внимания, способность управлять эмоциями и радоваться простым вещам.

Ученый предлагает пересмотреть потребление информационных технологий таким образом, чтобы у мозга была возможность отвлекаться и перезагружаться. Например, вместо того, чтобы читать посты в Twitter, полезнее прочитать книгу.

Но рекомендации ученого уже успели извратить, и предлагают насовсем отказываться от любого потребления информации, даже разговоров с друзьями, ведь это тоже может повышать уровень дофамина.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Мозг
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