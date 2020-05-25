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Доказали, что собака может заразиться коронавирусом от человека

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Человек может заразить собаку коронавируса - 24 Канал
Человек может заразить собаку коронавирусом / Mercury News

Ученые установили, что первые две собаки, у которых диагностировали коронавирус, заразились от своих хозяев. Анализ вирусных генетических последовательностей у померанского шпица и овчарки обнаружил, что они идентичны тем, которые нашли у их владельцев.

У обоих собак обнаружили вирусные РНК и антитела к SARS-CoV-2, а в организме одного из животных вообще циркулировал живой вирус. Генетическая связь подтверждает тот факт, что возбудитель инфекции передался четвероногим именно от их хозяев. Исследование, проведенное учеными из Гонконгского университета, опубликовали в журнале Nature.

К теме Могут ли домашние любимцы заразить человека коронавирусом

Еще ученые установили, что шансы передать инфекцию своему любимцу – достаточно небольшие. Только 2 из 15 исследованных собак, которые живут у больных коронавирусом людей подхватили болезнь. Сам ход коронавируса у животных тоже не был таким тяжелым, как у людей. Новое исследование подтверждает выводы предыдущего, во время которого китайские ученые намеренно инфицировали собак.

Поэтому, исследователи рекомендуют больным COVID-19 пациентам носить маску при уходе за животными и ограничивать с ними контакт.

Пока исследователи не смогли установить, могут ли собаки передавать SARS-CoV-2 людям или другим псам. Но ученые не хотят останавливаться и планируют проводить дальнейшие исследования.

Уже известно, что SARS-CoV-2 попал в человеческую популяцию от летучих мышей. Но пока совсем не исключено, что коты или собаки стали промежуточным звеном. Поскольку в Китае мясо этих животных употребляется в пищу – это один из вариантов начала вспышки болезни.

Як домашні тварини передають коронавірус

Пути заражения коронавирусом среди животных и людей / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Китай Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение исследования Мир животных
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