Люди, которые страдают посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), сообщают, что марихуана снижает тяжесть их симптомов более чем в два раза. По крайней мере, в краткосрочной перспективе.

К такому выводу пришли исследователи Вашингтонского университета.

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Доцент Каттлер и ее коллеги проанализировали данные более 400 человек, которые отслеживали изменения своих симптомов ПТСР до и после употребления марихуаны с помощью специального приложения Strainprint. Группа коллективно использовала приложение более 11 тысяч раз за 31 месяц наблюдения.

Результаты исследования

Исследование показывает, что марихуана снижает степень навязчивых повторных переживаний случившегося на 62%, воспоминания о плохом событии сокращаются на 51%, раздражительность и тревожность становятся меньше на 67 и 57 процентов соответственно. Однако симптомы уменьшаются не навсегда.

Исследование предполагает, что марихуана действительно резко уменьшает симптомы ПТСР, но она может не оказывать долгосрочного положительного влияния. Мы считаем, что симптомы маскируются, поэтому использовать марихуану можно только как вспомогательное средство,

– рассказали ученые.



Где легализована марихуана / Инфографика 24 канала