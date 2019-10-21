Доказали неожиданную пользу картофеля для спортсменов

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Неожиданная польза картофеля
Неожиданная польза картофеля / thespruceeats.com

Картофельное пюре полезно есть при длительных тренировках.

 

Исследование свидетельствует о том, что пюре из картофеля помогает спортсменам быть выносливыми и имеет такое же действие, как и специальные углеводородные гели для поддержания уровня глюкозы в крови.

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Картофель является хорошей альтернативной для спортсменов, ведь это бюджетно, но, как уверяют авторы исследования, не менее эффективно.

Картофель – экономически выгодный источник углеводов и питательных вещественных – отмечают ученые.

В исследовании принимали участие 12 опытных велосипедистов, все они тренировались годами. А для того, чтобы участвовать в эксперименте, им пришлось совершить 120-минутный велопробег.

Во время эксперимента участников случайным образом разделили на три группы: первая группа потребляла только воду, вторая – (энергетический) углеводный гель, третья – эквивалентное количество углеводов, полученных из картофеля.


Углеводы, содержащиеся в картофеле, помогают достигать спортивных результатов

В течение пробега у участников отслеживали уровень глюкозы в крови, температуру тела, интенсивность упражнений и желудочно-кишечные процессы.

Ученые не обнаружили разницы между показателями второй и третьей группы – тех, кто потреблял энергетический гель и углеводы из картофеля.

Частота сердечных сокращений была аналогичной, обе группы показали значительное повышение производительности, в отличие от участников, которые потребляли только воду.

Однако те, кто потреблял картофель, чаще испытывали вздутие желудка, боль и метеоризм.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: исследования Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье
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