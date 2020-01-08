Доказано: диабет приводит к сердечной недостаточности

Сахарный диабет признали независимым фактором риска сердечной недостаточности. Диабет подрывает здоровье сердца даже при отсутствии структурных аномалий.

Сердечная недостаточность может быть следствием гипертонии, ишемической болезни сердца или иного сопутствующего состояния сердечно-сосудистой системы. Результаты ученых из клиники Мейо (США) доказывают, что сахарный диабет является одной из причин этих состояний.

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Пациенты с диабетом имеют повышенные шансы на развитие сердечного приступа даже без структурной аномалии сердца. Эксперимент длился 10 лет, в нем принимали участие 116 пациентов с сахарным диабетом, а также 232 здоровых добровольцев.

За 10 лет почти у каждого пятого пациента с диабетом развивалась сердечная недостаточность независимо от других причин. У здоровых участников сердечную недостаточность диагностировали только у 12%.



Сахарный диабет является фактором развития сердечных заболеваний / Фото: Unsplash

Когда ученые проанализировали смертность, развитие сердечного приступа или инсульта в двух группах, то статистической значимости между группами не наблюдалось.

Сахарный диабет является независимым фактором риска развития сердечной недостаточности. Наша работа должна стать основой для новых исследований, чтобы помочь пациентам с диабетом быстрее диагностировать заболевания и следить за его развитием,

– отметил соавтор исследования Хорнг Чен.

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