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Доказано: движения людей уникальны, как отпечатки пальцев

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Движения людей уникальны

То, как мы двигаемся, может многое говорить о нашем характере. В частности, движения под музыку указывают на такие особенности человека, как невротичность, экстравагантность, настроение и даже способность сопереживать людям.

К тому же, исследователи сделали новое открытие: танцевальные движения людей такие же индивидуальные, как и отпечатки пальцев.

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Ученые рассказали, что определили это совершенно случайно, они исследовали может ли искусственный интеллект определить музыкальный жанр по танцевальным движениям людей. Следовательно, они привлекли к эксперименту более 70 человек, которых попросили станцевать под музыку разных жанров.

Как следствие, компьютер не смог распознать музыкальные жанры верно, но определил, кто из участников танцует. В 94% случаев искусственный интеллект правильно указал на участника независимо от музыкального стиля.

Танцевальные движения человека уникальны – это своего рода отпечаток пальца. Каждый человек имеет особенности в движениях, которые остаются неизменными,
– говорится в докладе автора исследования Паси Саари.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье исследования
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