Доказано: недостаток сна – главная причина старения

Сон является решающим фактором преждевременного старения. Ученые нашли такой связи объяснение.

Сингапурские ученые оценили качество и продолжительность сна с помощью переносных трекеров и обнаружили, что дефицит сна негативно влияет на длину теломеров – маркеров клеточного старения организма.

Читайте также: "Лекарство против старости" успешно испытали на людях – фото результатов

Теломеры – что это? Теломеры – это своеобразные "наконечники" хромосом, которые защищают генетический материал при распределении. Длина теломер с возрастом сокращается, что связано со старением, развитием рака и сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые решили проверить, как сон влияет на теломеры человека.



Сон влияет на процессы старения

Суть исследования

В эксперименте приняли участие 482 добровольцев в возрасте от 21 от 69 лет. Продолжительность и фазы сна оценивали трекеры, которые измеряют частоту сердечных сокращений.

У добровольцев с непродолжительным сном теломеры были короче, чем у людей, которые имели полноценный сон.

У людей с продолжительностью сна менее пяти часов в сутки – отмечалось преждевременное истощение теломеров по сравнению с теми, кто спал более 7 часов.

Очевидно, что здоровый сон является наиболее подходящей привычкой для профилактики преждевременного старения, – подчеркивают ученые.



Кроме сна восстановить теломеры поможет питание и спорт

Восстановить теломеры можно с помощью здорового образа жизни.

Главным образом, здоровым питанием, регулярными физическими нагрузками соответственно возрасту и состоянию здоровья, а также снижая уровень стресса.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.