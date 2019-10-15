Доказано: у мужчин из большой семьи лучше качество спермы

10 Читати новину українською
Доказано: у мужчин из большой семьи лучше качество спермы
/ Unsplash

Исследователи обнаружили, что из чем большей семьи мужчина, тем качественнее у него сперма.

К такому выводу пришли ученые из университета Юты, после чего представили свое исследование на ежегодном собрании Американского общества репродуктивной медицины, сообщает Naked Science.

Читайте также: Тонкости мужского оргазма – оказывается, все гораздо сложнее

В исследовании приняли участие 2182 мужчин из штата Юта. У каждого мужчины взяли эякулят, чтобы подсчитать количество живых подвижных сперматозоидов на миллиметр жидкости. Впоследствии ученые изучили историю семьи участников исследования вплоть до 1935 года.

Оказалось, что каждый ребенок в семейном дереве добавлял современному потомку по 1,8 миллиона активных сперматозоидов. Это означает, что плодородие мужчины наследуется.

Интересно, что малодетные семьи также стабильно продолжают свой род, оставаясь малодетными на протяжении поколений.

Стоит отметить, что в современном обществе количество детей в семье чаще всего сознательно ограничивается и регулируется не по биологическим, а по социальным причинам.

Что еще влияет на качество спермы мужчины:

  • Гормональный дисбаланс;
  • Неопущенные яички;
  • Генетические аномалии;
  • ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем);
  • Злоупотребление алкоголем, наркотиками или табаком;
  • Прием некоторых медицинских препаратов;

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк
15 октября
313382
Теги: Здоровье Медицина Новости Здоровье Мужское здоровье Дети
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Послеродовая депрессия: как проявляется и почему ее нельзя игнорировать
11 октября 18:00 Послеродовая депрессия: как проявляется и почему ее нельзя игнорировать
Анастасія Лукашевська 239
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
11 октября 07:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 82300
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
5 октября 16:40 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 5310
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
26 сентября 11:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 25397
Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
24 сентября 20:00 Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
Олександр Бевза 2434
Новости
Больше новостей
Залиште відгук