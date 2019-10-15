Доказано: у мужчин из большой семьи лучше качество спермы

Исследователи обнаружили, что из чем большей семьи мужчина, тем качественнее у него сперма.

К такому выводу пришли ученые из университета Юты, после чего представили свое исследование на ежегодном собрании Американского общества репродуктивной медицины, сообщает Naked Science.

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В исследовании приняли участие 2182 мужчин из штата Юта. У каждого мужчины взяли эякулят, чтобы подсчитать количество живых подвижных сперматозоидов на миллиметр жидкости. Впоследствии ученые изучили историю семьи участников исследования вплоть до 1935 года.

Оказалось, что каждый ребенок в семейном дереве добавлял современному потомку по 1,8 миллиона активных сперматозоидов. Это означает, что плодородие мужчины наследуется.

Интересно, что малодетные семьи также стабильно продолжают свой род, оставаясь малодетными на протяжении поколений.

Стоит отметить, что в современном обществе количество детей в семье чаще всего сознательно ограничивается и регулируется не по биологическим, а по социальным причинам.

Что еще влияет на качество спермы мужчины:

Гормональный дисбаланс;

Неопущенные яички;

Генетические аномалии;

ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем);

Злоупотребление алкоголем, наркотиками или табаком;

Прием некоторых медицинских препаратов;

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