Доказательная медицина против альтернативной: кому стоит доверять

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Доказательная медицина
Доказательная медицина / pixabay.com

Критики называют доказательную медицину "модным направлением, исходящим от молодых, самоуверенных медиков, которые стремятся унизить работу опытных клиницистов путем сочетания эпидемиологического жаргона и манипуляциями со статистическими методами".

Научный подход подразумевает использование тех препаратов, которые являются наиболее безопасными среди наиболее эффективных. Врачи, практикующие доказательную медицину, никогда не будут назначать чрезмерное лечение, рассказали отоларинголог Мария Евдокимова и фармаколог Галина Бочкарева.

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В чем суть доказательной медицины?

Не назначать больному новые лекарственные препараты, если нет сведений о его эффективности и безопасности. Если человеку нужна антибактериальная гормональная терапия, например, при пневмонии, она будет назначена. Но это потому, что риски от отсутствия лечения при заболевании намного выше, чем риски от лечения.

Доказова медицина має на меті не зашкодити пацієнту
Доказательная медицина имеет целью не навредить пациенту

Почему многие люди недовольны доказательной медициной?

Возмущение многих медиков обусловлено осознанием того, что они принимали неправильные решения пока не ознакомились с доказательной медициной.

Наука осторожна и не делает поспешных выводов. Прежде чем применять тот или иной метод лечения, врачи должны убедиться не только в том, что лечение эффективно, но и в том, что оно безопасно.

Доказательная медицина имеет целью помочь пациенту, а не навредить ему. Но при этом появляется все больше новых препаратов, новых технологий, и, разумеется, данные меняются. Мир вообще изменчивый, это происходит в любой сфере. При этом существует несколько различных методов лечения одного и того же заболевания, и разные врачи могут иметь свой взгляд – это нормально.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Лечение Медицина
Источник: Здоров'я 24
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