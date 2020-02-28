Доконтактная профилактика ВИЧ: что это такое и сколько людей в Украине принимают PrEP

Количество людей, которые принимают PrEP (таблетка, которая не дает ВИЧ инфицировать организм), увеличилась втрое по Украине. Что такое доконтактная профилактика ВИЧ и кто это использует – читайте дальше.

Как сообщает Центр общественного здоровья, в июне 2019 года почти 700 человек в Украине принимали антиретровирусные препараты, которые предотвращают инфицирование ВИЧ. А в феврале 2020 года их количество возросло до 2 000.

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Напомним, что один из важнейших пунктов для защиты от ВИЧ-инфекции является защищенный секс, а также табу на совместное использование шприцев, игл или других медицинских принадлежностей, связанных с кровью.

Профилактика PrEP рекомендована всем, кто имеет высокие риски заразиться вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Определить риск поможет врач – консультацию можно получить в СПИД-центре или кабинете доверия.

Кто использует PrEP

мужчины, имеющие секс с мужчинами, – 62%;

дискордантные пары (где только один партнер имеет ВИЧ) – 27,2%;

люди, которые оказывают секс-услуги за деньги – 5%;

гетеросексуальные мужчины с рискованным поведением – 4,6%;

люди, употребляющие наркотики инъекционно, – 1%;

трансгендерные люди – 0,2%.

Доконтактна профилактика (ДКП, PrEP) эффективна при условии ежедневного приема, но не обеспечивает 100% защиты от ВИЧ-инфекции. PrEP применяют в комплексе с другими действенными методами профилактики: презервативами и систематическим тестированием на ВИЧ.

Стоит помнить, что остается риск заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), гепатитами и другими вирусными заболеваниями.

Побочные действия PrEP

Определенные краткосрочные побочные действия могут проявляться у 30% людей и длиться несколько дней:

тошнота;

диарея;

головокружение.

В результате многолетнего приема препарата возможно незначительное уменьшение фильтрационной способности почек и количества кальция в костной ткани. В Центре общественного здоровья отметили, что этот побочный эффект еще исследуют. После прекращения применения средств PrEP все функции нормализуются.

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