Абсурдные советы Комаровского: как врач пренебрегает правилами карантина

Популярный в Украине детский врач Евгений Комаровский дал советы родителям на время карантина. В частности, он рекомендует гулять на улице. Все бы ничего, если бы не группами до 5 человек. Объясняем, почему такие "советы" опасны.

Редакция Здоровье 24 проанализировала рекомендации известного педиатра, сопоставила их с международными рекомендациями ВОЗ, а также ограничениями, которые сейчас действуют в Украине.

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Что советует Комаровский?

Соответствующие рекомендации он опубликовал на своем Телеграмм-канале.

Педиатр убежден, что детям можно гулять во время карантина, но важно соблюдать некоторые правила. В частности, Комаровский отметил, что прогулки детей во время карантина следует осуществлять группами до 5 человек, под присмотром взрослых, которые соблюдают дистанцию.

Скриншот поста Комаровского

Почему это неправильно?

Но, почему взрослые должны сохранять дистанцию, а дети – нет? Они могут быть зараженными и тоже могут передавать инфекцию. Даже если у них нет симптомов инфекционных болезней.

Совет гулять детям в группах до 5 человек звучит абсурдно! Ведь, чтобы предотвратить распространение коронавируса, следует избегать любых тесных контактов с посторонними лицами и соблюдать дистанции в 2-3 метра.

Далее Комаровский отметил, что взрослые могут кооперироваться и пока одна мама играет с двумя детьми, вторая может выспаться и отдохнуть от "подвига материнства".

И снова мимо! Ведь Вы не можете быть уверенными в том, что другая мама не является носителем коронавируса и не заразит всю группу детей.

Такие рекомендации являются безответственными. Особенно, если учесть то, что Комаровскому доверяет большое число украинцев.

Помните! Карантин и уменьшение социальных взаимодействий и контактов – возможность обезопасить себя и своих близких.



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