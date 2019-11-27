Долг по больничным уже больше 1 миллиона гривен, – Денисова
Стабилизационные средства Фонда соцстрахования закончились, задолженность по оплате листков временной нетрудоспособности для работников составляет свыше 1 миллиарда гривен.
Уполномоченная по правам человек Людмила Денисова обратилась к правительству и призвала погасить задолженности.
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Призываю главу правления Фонда социального страхования Владимира Саенко и министра социальной политики Украины Юлию Соколовскую немедленно внести изменения в бюджет Фонда,
– заявила Денисова.
Задолженность по оплате листков временной нетрудоспособности для работников составляет уже более 1 млрд. грн.
Выплаты не осуществляются из-за того, что запланированные на текущий год стабилизационные средства Фонда закончились.
Следовательно, уполномоченная по правам человека отметила, что необходимо срочно провести заседание правления Фонда, на котором рассмотреть и одобрить проект внесения изменений в бюджет Фонда.
Одобренный проект подать в Министерство социальной политики Украины для внесения на утверждение Кабинетом Министров Украины.
Кроме того, омбудсмен обратилась к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой безотлагательно принять меры по стабилизации финансового состояния Фонда социального страхования Украины.
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