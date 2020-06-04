Депутат от "Голоса" Александра Устинова заявила, что СБУ открыла уголовное производство против главы Минздрава Максима Степанова за диверсию. В СБУ это пока не подтвердили. Редакция Здоровья 24 предлагает вспомнить все скандалы, связанные с чиновником.

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 30 марта проголосовала за назначение на должность министра здравоохранения Максима Степанова. Тогда за соответствующее решение отдали свои голоса 246 депутатов, пишет 24 канал.

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За более чем два месяца на посту министра здравоохранения Максим Степанов попал в ряд скандалов, которые активно обсуждала общественность.

Костюмы-призраки, или что известно о закупке СИЗ для медиков

Больше всего критики новый министр получил за закупку защитных костюмов для врачей по ценам почти вдвое дороже.

Активисты и депутаты утверждают, что Минздрав мог закупить костюмы у украинского производителя по 245 гривен за штуку. Однако в министерстве переоголосили тендер и нашли победителя с ценой почти в 2 раза выше предыдущей – по 488 грн за одноразовый костюм.

На вопрос о выборе защитных костюмов глава Минздрава ответил журналистам: "Это не просто костюмы другого качества. Есть костюм маляра, а есть костюм биологической защиты. Я думаю, что вы различаете, что это совершенно другая продукция".

Вместо 22 миллионов гривен, за костюмы Украина заплатила 34,8 миллиона гривен. Кроме того, заказали меньшее количество: вместо 90 тысяч – 71 тысячу.

Прибытие СИЗ задержалось на две недели, и за это их стали называть "костюмами-призраками". Депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина уверяет, что медики так и не получили все обещанные костюмы.



Одним из самых громких скандалов является закупка СИЗ за почти по цене почти вдвое дороже / Фото: Getty Images

Конфликт с НСЗУ и конкурс на "своего" человека

Спешный конкурс на должность главы НСЗУ

22 мая, по информации активистов, глава Минздрава решил сам назначить главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), несмотря на итоги предыдущего конкурса и троих победителей. Срок подачи документов продолжался до 27 мая, а 2 июня Степанов провел собеседования с кандидатами.

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Среди условий – опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий не менее трех лет. Однако это невозможно выполнить, так как закон о государственных фингарантиях одобрили осенью 2017-го и ему нет трех лет. Первый глава НСЗУ Олег Петренко назвал такой отбор фарсом.

Степанов обвинил Стефанишину в срыве отбора

Несмотря на обещания министра о прозрачности и честности конкурса, Максим Степанов отказался вести любую прямую трансляцию.

Народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина попыталась снять в прямом эфире, как проходит отбор на голову НСЗУ. Глава Минздрава обвинил депутата в попытке срыва конкурса и заявил, что это ставит участников в дискриминационные условия, потому что некоторые кандидаты могут быть лучше подготовлены к ответам на его вопросы после трансляции собеседования.

Реакция Супрун

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун сказала, что Максим Степанов "пытается назначить ручного человека на должность главы НСЗУ и это делается через непонятные конкурсные процедуры и создание искусственных препятствий для людей извне и специалистов НСЗУ".

Для этого были придуманы очень "специфические" условия подачи документов, а весь процесс проводится тихо и спешно,

– писала раньше Супрун.

Новые детали стали известны после отбора

На одном из последних брифингов Степанов заявил, что глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) выбирается на срок действия карантина. В начале отбора такая информация в Минздраве не сообщалась.

На ситуацию с назначением главы НСЗУ даже отреагировали в Европарламенте.

"Господин Степанов, похоже, очень торопится и не упускает возможность воспользоваться кризисом, вызванным COVID 19", – депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель.

По состоянию на 4 мая имя главы НСЗУ еще не назвали.

Министр "подсунул" фальсифицированные документы на подпись Шмыгалю

27 мая на заседании правительства Максим Степанов зачитал под стенограмму один документ, а подложил на подпись другой.

Разрешение на финансирование 2 неавтономизированных медучреждений

В зачитанном документе говорится об изменениях в постановление № 391, которым из-под закона выводят две киевские больницы "Центр микрохирургии глаза" и "Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины". В нем речь шла исключительно о заключении договора между этими больницами и НСЗУ и необходимости до конца года их автономизировать.

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Пусть пациенты платят дважды

В документе, который дали на подпись, дополнительно говорилось о том, что те услуги, за которые будет платить государство, будут так же платными.

Это означает, что сначала за пациента за услугу деньги будет перечислять государство в рамках новой системы, а потом за эту же услугу можно будет взять деньги и у самого пациента, потому что она внесена в перечень "платных услуг".

Оказывается, этим больницам автономизироваться и выполнять требования не надо, потому что деньги можно получить просто так, если иметь "личные" связи в Министерстве здравоохранения Украины. При чем сейчас абсолютно "нормальной" практикой в стенах министерства является привлечение госслужащего к руководству с требованием внести изменения в постановление, потому что "так надо",

– заявила бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун.

Что известно о договорах, которые заключила НСЗУ? НСЗУ заключила 645 договоров на предоставление услуг "вторички". Договоры заключаются на год, сумма договора и ежемесячные выплаты прописаны в нем заранее. В середине апреля НСЗУ выплатила первые деньги по договорам – всего более 4,5 миллиардов гривен. Это – существенно больше, чем при старом механизме финансирования.

Не может быть никакой "уровниловки", – Степанов

Глава Минздрава отметился критикой второго этапа медреформы. По его словам, это может привести к "катастрофическому разрушению медицины в Украине" и добавил, что проблема возникла из-за несбалансированной политики по тарифам.

Он объяснил это на примере того, сколько государство выделяет денег на одни роды – около 8 тысяч гривен. Но женщина может рожать разными способами – роды с осложнениями, физиологические, кесарево.

Тариф не может быть один, не может быть никакой "уровниловки" , потому что разная сумма средств тратится на то, чтобы сделать эти роды,

– заявил Максим Степанов.

Между тем Ульяна Супрун обвинила Степанова в том, что он не думает о пациентах, и подчеркнула, что благодаря медреформе в Украине люди могут получать действительно бесплатную, безопасную и качественную медпомощь, а средства налогоплательщиков будут использоваться эффективно.



Супрун обвинила Степанова в том, что министр не думает о пациентах / Фото: Getty Images

Критика тарифов без каких-либо рекомендаций

На брифингах Максим Степанов критиковал тарифы на медицинские услуги. Однако НСЗУ не получала от Министерства здравоохранения никаких задач по перерассчету тарифов на медуслуги в рамках программы медицинских гарантий (ПМГ). Об этом рассказала и. о. главы НСЗУ Оксана Мовчан

"От Минздрава был единственный запрос, чтобы мы пересчитали бюджеты медучреждений в соответствии с тем финансированием, которое у них было в прошлом году из центрального бюджета. Мы это сделали, это очень несложное математическое задание, мы рассчитали и проиндексировали на инфляцию. Эта информация у министра есть уже больше месяца", – заявила Мовчан.