Должен помнить каждый: Скалецкая сказала, что делать, чтобы защититься от коронавирус

Чтобы максимально уберечься от коронавируса, люди должны соблюдать четкие правила.

Зоряна Скалецкая предоставила простые ответы на распространенные вопросы и отметила, что эти правила должен запомнить каждый украинец, а главное – выполнять их.

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Куда обращаться в случае симптомов ОРЗ?

Следует сразу обратиться к семейному врачу. Никаких других врачей или больниц на этом этапе искать не нужно.

Семейному врачу обязательно надо сообщить, находились ли вы в странах, где зафиксирован вирус, и контактировали ли с лицами, которые вернулись из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса. Врач изучит симптоматику и примет решение о дальнейших действиях.

Вызывать ли скорую помощь в случае подозрения на коронавирус?

Да. Бригады экстренной медицинской помощи информированы о том, как действовать в таких случаях.



Сообщите бригаде скорой помощи о подозрении на коронавирус, чтобы они надели спецодежду /Фото:Unsplash

Или одевать маску, чтобы защититься от коронавирус?

Маски следует надевать исключительно тогда, когда человек уже имеет симптомы острого респираторного заболевания. Согласно рекомендациям ВОЗ, здоровым людям они не нужны.

К тому же, маска создает фальшивое ощущение безопасности, которое может привести к пренебрежению первоочередными правилами защиты.

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Какое расстояние до человека, у которого есть признаки ОРЗ, является безопасным?

Стоит соблюдать дистанцию до 2 метров и избегать мест массового скопления людей.

Действительно ли мытье рук может обезопасить от коронавируса?

Да, это правда! Руки надо мыть максимально часто, желательно с мылом. Длительность процедуры – 20-40 секунд. Если такой возможности нет, используйте спиртосодержащие антисептики.



Не касайтесь лица и слизистых грязными руками/Фото:Unsplash

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Сколько вирус живет на поверхностях и чем его можно избавиться?

Вирус может выживать на поверхностях 3 часа. Средства дезинфекции могут убить вирус и делают невозможным заражение людей.

Могут ли дети ходить в детсады и школы, ведь зафиксировали первый случай коронавируса?

В каждой области созданы противоэпидемические комиссии, которые контролируют ситуацию и предоставляют свои рекомендации. Пока нет оснований для того, чтобы массово отменять занятия в школах (детсадах).

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