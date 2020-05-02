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Домашнее насилие во время карантина: что делать и куда обращаться, объяснила Супрун

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Как противодействовать домашнему насилию
Как противодействовать домашнему насилию / unsplash.com

Из-за карантина в мире, в том числе и в Украине выросли случаи домашнего насилия. Такую тенденцию можно было бы объяснить тем, что люди сидят в четырех стенах и испытывают дополнительный стресс из-за вынужденной социальной изоляции, но ничто не может оправдать насилия.

В Украине количество обращений по домашнему насилию возросло почти вдвое в первый месяц карантина по сравнению с предыдущими месяцами, сообщает ОО "Ла Страда-Украина".

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун объяснила, как карантин вызвал большее число случаев домашнего насилия, как ему противодействовать и куда обращаться, если вы чувствуете насилие или является его свидетелем.

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Как карантин повышает риски домашнего насилия

По данным Супрун, каждая третья женщина или девочка хотя бы раз в жизни становится жертвой физического или сексуального насилия. И чаще всего насилие осуществляет партнер. Также от насилия могут страдать дети, мужчины и люди пожилого возраста.

Надо знать: Насилие может иметь различные проявления: избиение, принуждение к сексу или изнасилование, психологическое давление, в частности, запрет работать или иметь собственную жизнь вне семьи, преследования и домогательства, сексуальная эксплуатация.

 
Ульяна Супрун
"Те, кто склонны совершать насилие, могут использовать ситуацию с карантином в свою пользу: увеличивать свою власть и контроль, чтобы ограничить доступ как к материальным, так и к социальным благам. В частности, исключить передвижения, использование продуктов первой необходимости и т.д."

Что делать, если вы переживаете домашнее насилие

Будьте готовы к тому, что социальная изоляция может повлиять на психологическое состояние вашей семьи и/или вашего партнера. Никто не виноват в том, что из-за пандемии COVID-19 мы определенное время должны жить в новых реалиях.

Уменьшите источники стресса. Читайте новости только на официальных источниках, не тратьте на это занятие целый день. Поддерживайте связи с родными и близкими, которые могут вас выслушать и поддержать (как морально, так и на практике).

Возьмите под контроль то, что можете контролировать. Придерживайтесь графика дня настолько, насколько это возможно. Занимайтесь спортом и спите достаточно.

Если вы знаете, что насилие может совершаться в состоянии алкогольного опьянения, избавьтесь алкоголя дома.

Составьте план безопасности в случае усиления домашнего насилия. Держите документы, деньги и предметы первой необходимости в одном месте. Убедитесь в том, что есть к кому обратиться с просьбой о помощи и знаете, как можете выйти из дома в случае опасности.

Как люди могут помочь в случае совершения насилия

Не молчать, если вы или ваши близкие стали жертвами насилия.

Поддерживать людей, которые стали жертвами насилия – при необходимости оказывать психологическую, материальную и юридическую помощь.

Важно позаботиться о детях, если они стали жертвами или свидетелями домашнего насилия. С ребенком обязательно должен поработать психолог, чтобы помочь пережить и переосмыслить этот травматический опыт.

Куда обращаться в случае совершения насилия?

  • 102 – Национальная полиция Украина
  • 1547 – Правительственная линия по противодействию домашнему насилию (работает в тестовом режиме)
  • 0800500335 (бесплатный номер для стационарного телефона) / 116123 (бесплатно с мобильного) – Национальная "горячая" линия по противодействию домашнему насилию
  • 0800500225/116111 – Национальная "детская" горячая линия
  • 0800213100 – Единый контакт центр системы бесплатной правовой помощи

Если вы слышите, что ваши соседи громко ссорятся и ссора переходит в насилие, позвоните в полицию. Человек, который страдает от насилия, не всегда может или готов вызвать полицию самостоятельно, – отметила Супрун.

Не стоит считать, что это не ваше дело, а семья разберется сама. Очень часто человек, над которым совершают насилие, боится или стесняется это признать и готов даже терпеть.

Домашнє насилля на карантині інфографіка 24 канал
Домашнее насилие на карантине / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Психология Психология семьи Семья Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Ульяна Супрун Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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