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Домашние животные могут переносить новый коронавирус

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Домашние животные могли способствовать заражению людей коронавирусом / Unsplash

Коронавирус, который вызывает заболевание COVID-19, передался человеку от другого промежуточного животного-хозяина через мутацию, это могло быть и домашнее, и дикое животное.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

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По новым данным ВОЗ, вирус, который вызывает заболевание Covid-19, называется SARS-CoV-2. Наиболее вероятными природными резервуарами для него являются летучие мыши.

Но считается, что вирус мутировал и смог передаться к человеку от другого промежуточного животного. Им может быть домашнее, дикое или одомашненное дикое животное, которое еще не идентифицировали.

Что известно о коронавирусе Covid-2019: главное

  • Распространение опасного коронавируса началось с города Ухань, который впоследствии изолировали. Власти Китая построили отдельные больницы для больных.
  • Ряд стран остановили авиасообщение с Китаем. Вирус распространяется в Европе. Больше всего среди европейских стран пострадала Италия, где уже зафиксировали 11 смертей и более 300 зараженных.
  • За последние сутки от коронавируса умерли два человека во Франции.
  • По состоянию на 26 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 тысячи 763 человека. Общее количество инфицированных – 81 тысяча 2 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 30 тысяч человек.
  • В Украине ни один случай заражения Covid-2019 не подтвердился.


Мифы и правда о коронавирус/Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение Новости Здоровье Мир животных
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