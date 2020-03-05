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Домашние животные могут заразиться коронавирусом, но не могут его передавать

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Могут ли домашние животные переносить коронавирус / web.anyv.net

Такой вывод сделали специалисты из Гонконгского отдела сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы. Они провели три исследования на собаке, у которой результаты анализов на коронавирус обнаружили слабый положительный результат.

Исследования проводились 27 февраля, 28 февраля и 2 марта, сообщает Medical Xpress.

К теме: Ученые отрицают, что домашние животные могут переносить коронавирус

Специалисты из Школы общественного здоровья и Колледжа ветеринарной медицины и наук о жизни Гонконгского университета, а также ученые из Всемирной организации здравоохранения животных единогласно согласились с тем, что собаки обладают низким уровнем заражения коронавирусной инфекцией.

Для того, чтобы обнаружить, могут ли собаки передавать коронавирус, инфицированное животное поместили вместе со здоровым. Пока второе животное не заразилось. Ученые приглашают к исследованию владельцев любых домашних животных, которые, вероятно, могут быть зараженными.

Впрочем, ученые уже сделали вывод, что домашние коты и собаки не могут передавать коронавирус людям. Единственное, что они могут – это "подхватить" этот вирус у инфицированного хозяина, но иметь "слабоположительные" результат.

В настоящее время нет доказательств того, что домашние животные могут быть источником заражения COVID-19 или что они болеют. Помимо соблюдения надлежащих правил гигиены, владельцы домашних животных не должны чрезмерно беспокоиться и ни при каких обстоятельствах не должны отказываться от своих домашних животных,
– говорится в исследовании.

Больным людям посоветовали избегать контакта с домашними животными, и в случае изменений состояния здоровья любимцев, посоветовали обратиться к ветеринару. Специалисты напоминают, что в любом случае после контакта с животными необходимо мыть руки.

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Коронавирус в цифрах / инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение исследования Мир животных
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