Домашние животные могут заразиться коронавирусом, но не могут его передавать

Такой вывод сделали специалисты из Гонконгского отдела сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы. Они провели три исследования на собаке, у которой результаты анализов на коронавирус обнаружили слабый положительный результат.

Исследования проводились 27 февраля, 28 февраля и 2 марта, сообщает Medical Xpress.

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Специалисты из Школы общественного здоровья и Колледжа ветеринарной медицины и наук о жизни Гонконгского университета, а также ученые из Всемирной организации здравоохранения животных единогласно согласились с тем, что собаки обладают низким уровнем заражения коронавирусной инфекцией.

Для того, чтобы обнаружить, могут ли собаки передавать коронавирус, инфицированное животное поместили вместе со здоровым. Пока второе животное не заразилось. Ученые приглашают к исследованию владельцев любых домашних животных, которые, вероятно, могут быть зараженными.

Впрочем, ученые уже сделали вывод, что домашние коты и собаки не могут передавать коронавирус людям. Единственное, что они могут – это "подхватить" этот вирус у инфицированного хозяина, но иметь "слабоположительные" результат.

В настоящее время нет доказательств того, что домашние животные могут быть источником заражения COVID-19 или что они болеют. Помимо соблюдения надлежащих правил гигиены, владельцы домашних животных не должны чрезмерно беспокоиться и ни при каких обстоятельствах не должны отказываться от своих домашних животных,

– говорится в исследовании.

Больным людям посоветовали избегать контакта с домашними животными, и в случае изменений состояния здоровья любимцев, посоветовали обратиться к ветеринару. Специалисты напоминают, что в любом случае после контакта с животными необходимо мыть руки.

Коронавирус в цифрах / инфографика 24 канала

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