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Домашний фитнес: как пережить карантин и не набрать лишних килограммов

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Из-за пандемии коронавируса в мире многие страны объявили о карантине. В ВОЗ отмечают, что безопаснее избегать многолюдных мест и самоизолироваться дома. Поэтому понятно, что визиты в спортзал и тренировки в фитнес-центрах невозможны, однако это не становится причиной отказаться от спорта.

Не стоит волноваться о том, что у вас нет необходимого оборудования для тренировки или же места. Как показывает американский фитнес-тренер Эмили Дирс на своей странице в инстаграме, можно заниматься спортом дома и для этого не придется даже вставать с постели.

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Поэтому, скажем, можно наслаждаться любимым фильмом и делать упражнения у себя в комнате.

Эмили опубликовала подборку коротких роликов, на которых она показывает, как лучше тренироваться.

Как заниматься спортом дома: смотрите видео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Emily Diers (@emdeers)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Emily Diers (@emdeers)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Emily Diers (@emdeers)

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь
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