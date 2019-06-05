Что должно входить в домашнюю аптечку: список от семейного врача

Никто из нас не застрахован от состояний, когда мы испытываем физический дискомфорт. Поэтому в домашней аптечке должен быть необходимый набор медикаментов.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказал семейный врач Виталий Вавшко.

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Список лекарств, которые должны быть в домашней аптечке

Он сгруппировал лекарства в зависимости от причины или состояния, и вот что получилось:

Жаропонижающие, если лихорадка, озноб (температура 38,5 и выше и/или головная боль): парацетамол 10-15 мг/кг, ибупрофен 5-10 мг/кг, наличие термометра.

Насморк. Солевые изотонические или гипертонические растворы – Аква Марис, Хьюмер, Маример, Но-соль, Дефлю.

Сосудосуживающие (до 4 лет желательно избегать) – оксиметазолин, Ксилометазолин. Принимать не более 3 р/день до 5 дней. Вызывают привыкание, и становятся неэффективными и даже вредными!

Боли в горле (першение, дискомфорт при глотании) – бензидамина гидрохлорид (до 4 лет, лишь на внутреннюю поверхность щеки!) – Т-септ, Тантум Верде, Фортеза, Зипелор, как в растворе, так и в спрее. Деквалиния хлорид – Деквадол, Лизак, Декатилен, Эфизол.

Кашель, как правило, является осложнением после простуды, однако он бывает "сухим" и "влажным", поэтому препараты от кашля должен назначить врач после осмотра.

Аллергия (антигистаминные) – Лоратадин, Цетиризин, Дезлоратадин.

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Для глаз (если конюктивит) – Тобрамицин.

Ушные капли – Феназон, Дроплекс.

Тошнота – Домперидон, Метоклопрамид гидрохлорид.

Для уменьшения изжоги – Маалокс, Фосфалюгель.



В каждой домашней аптечке должны быть жаропонижающие

Диарея (острое пищевое отравление). Лоперамид. Обезвоживание при диарее, рвота (регидратация). Пероральный раствор электролитов – Ионика, Регидрон. Сорбенты (при отравлениях, интоксикациях) – Атоксил, Смекта, Энтеросгель, Сорбент, белый уголь.

Обезболивающие – нимесулид (нимесил, нимид), ибупрофен, парацетамол, диклофенак натрия, мелоксикам. Комбинированные по показаниям (цитрамон, спазмалгон, темпалгин), баралгин (при коликах, почечных).

Женщины должны знать, какие таблетки снимают менструальные боли – это может быть но-шпа, тамипул (ибупрофен+парацетамол+кофеин)

Обработка ран. Повидон-йод (бетадин), хлоргекседин, перекись водорода, мазь "Спасатель". Открытую рану спиртом не обрабатывать!

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