Болел коронавирусом, умер от травмы: необычный случай на Донетчине
В Донецкой области количество умерших увеличилось в коронавирусной статистике до восьми. Однако последний летальный случай отличается от других тем, что мужчина ждал результатов теста на COVID-19, однако умер от черепно-мозговой травмы.
Мужчина нарушил режим самоизоляции
В травматологическом отделении Славянской больницы 15 июня умер мужчина. Ему диагностировали черепно-мозговую травму. Об этом сообщил в фейсбуке председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.
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Пациент принадлежал к контактному кругу лиц больного коронавирусом.
Несколько дней назад у него был взят материал для ПЦР-исследования. Пока ждал результатов, находился дома на самоизоляции. Нарушил ее условия, вышел из дома и травмировался. Был доставлен в травматологическое отделение, где впоследствии умер,
– написал Кириленко.
Вскрытие тела погибшего показало двустороннюю пневмонию, а ПЦР-тест 16 июня подтвердил коронавирус.