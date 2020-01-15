Донорские органы научились хранить в течение недели без заморозки

Ученые из Швейцарии разработали "искусственное тело", способное поддерживать жизнедеятельность органов. Это может упростить процедуру трансплантации и увеличить количество донорских органов.

Специалисты Цюрихского университета, находясь в поисках способов сохранять донорские органы в пригодном для пересадки состоянии, разработали устройство, которое способно имитировать условия организма человека и тем самым продлевать жизнь органов, пишет журнал Nature Biotechnology.

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Как работает "искусственное тело"?

"Искусственное тело", которое разработали швейцарские ученые, позволяет в автоматическом режиме контролировать уровень сахара и инсулина в искусственной крови, поддерживать необходимый ее уровень, а также удалять из нее вредные вещества. Система работает полностью автономно и не требует постоянного контроля со стороны человека.



Органы для трансплантации научились хранить неделю \ unsplash.com

Чем это может быть полезно?

Испытания на печени свиней показали, что "искусственное тело" в состоянии поддерживать орган в состоянии, позволяющем дальнейшую трансплантацию, в течении недели. Дальнейшие испытания на человеческой печени, которая была непригодна для пересадки, показали, что устройство не только сохраняет жизнедеятельность органа, но даже в некотором смысле улучшает его состояние, снижая количество мертвых клеток и уровень воспаления.

Авторы работы уверены, что их исследование позволит повысить эффективность пересадки органов, а также поможет в лечении некоторых заболеваний, которые сейчас считаются неизлечимыми.

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