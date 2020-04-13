Безопасно ли заказывать еду и продукты с доставкой

Карантин – по расписанию, но еду никто не отменял. Ведь сбалансированное питание влияет на иммунитет человека, который часто играет решающую роль в том – заболеет человек или нет.

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И речь идет не только о привычных домашних блюдах, ведь порадовать себя иногда хочется чем-то особенным. А вот пойти в любимое заведение нет возможности, ведь все пабы, рестораны и кафе тоже на карантине.

Почему закрыли заведения

Украина пошла шагами тех стран, где COVID-19 начали фиксировать ранее. И этот шаг вполне логичен и понятен, ведь запрет массовых скоплений людей позволяет противодействовать распространению заболевания, которое передается через капли слизи или слюны попадающие в воздух, когда человек кашляет, чихает, или же просто дышит и разговаривает. И если капли не попадают на других людей, то они падают на пол и другие поверхности.

Именно поэтому людям рекомендуют оставаться дома, а выходить за пределы – только по необходимости.

Полноценно функционируют продуктовые магазины и ряд других сервисов. Но сегодня говорим именно о еде, заведениях общественного питания, супермаркетах и доставке еды.

Как обезопасить себя во время заказа

Если вы таки пытаетесь лишний раз не покидать дом и решили воспользоваться услугами доставки еды, как рекомендует правительство, то у вас может появиться вопрос – безопасен ли такой вид услуг. Попробуем разобраться.

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) заявляет, что инфекция коронавируса не передается через еду. Поэтому, как минимум, тема бананов и фруктов из Китая (как и посылок) – исчерпана.

COVID-19 сейчас изучаются во всем мире, и на сегодня нет доказательств того, что еда является вероятным источником или путем передачи вируса. И если продукты хорошо вымыты и термически обработаны, то и опасности нет. Но может беспокоить другое – незнание того, кто выбирает и пакует вам товар после заказа в супермаркетах, кто готовит в случае, если вы заказываете в ресторане, да и сам курьер, который привозит ваш заказ.

Чтобы меньше переживать из-за всего этого, есть несколько рекомендаций.

Если заказываете доставку продуктов из магазина, то выбирайте товар, который уже герметично упакован. К слову, сейчас в супермаркетах большинство пищевых товаров уже расфасованы – овощи, фрукты, хлеб, орехи, крупы и тому подобное. Ведь мимо этих товаров ежедневно проходит много людей, а такие меры минимизируют попадание инфекции. Фрукты и овощи нужно обязательно промыть проточной водой и дать им высохнуть, упаковки и пакеты следует утилизировать сразу – они и считаются наибольшей угрозой. Относительно определенной группы продуктов, которые должны оставаться в упаковке (мясо, молочные продукты, сладости), то рекомендуется протереть их антибактериальными средствами или даже вашим антисептиком. А вот для фруктов и овощей не рекомендуется использовать даже антибактериальное мыло, ведь это не его сфера применения и может вызвать даже рвоту и кишечные расстройства.

Если же говорим о доставке готовой еды, то тоже переживать не стоит. Ведь владельцы таких предприятий обязаны контролировать своих работников, проводить температурный скрининг и обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. При появлении первых симптомов заболевания работодатель обязан отстранить работника от работы.

Чтобы обезопасить себя после доставки, нужно:

переложить продукты в домашнюю чистую тару;

все упаковки выбросить;

тщательно вымыть руки с мылом под проточной водой минимум 45 секунд.

Такие действия защитят человека от возможного проникновения возбудителя в организм.

Многие исследователи считают, что вирус умрет при температуре 65 градусов Цельсия в течение трех минут. Поэтому еще безопаснее заказывать блюда, которые подвергаются термической обработке. После получения вы можете еще раз ее разогреть или на несколько минут положить в духовку или микроволновую печь.

Риск заболеть COVID-19 из-за доставки еды или продуктов не больше, чем если вы покупаете продукты в супермаркете и готовите дома.

А что же о контакте с курьером

Спрос рождает предложение. Именно так появилась услуга бесконтактной доставки. Вам не обязательно видеться и контактировать с курьером лично и забирать свой заказ из рук в руки. Схема проста – делаете заказ, оплачиваете онлайн и выбираете функцию бесконтактной доставки. Ваш пакет могут оставить в любом месте, если этого пожелает заказчик – у консьержа или прямо у дверей. Курьер оставляет товар и уходит, не вступая в контакт с клиентом. Также курьер может отойти на несколько метров, дождавшись и убедившись, что клиент забрал свой заказ. Если волнуетесь относительно чаевых, то в некоторых заведениях это предусмотрено еще на этапе расчета онлайн.

Если же бесконтактной опции при заказе нет, то курьер должен придерживаться главных правил – он должен быть в маске, перчатках и с дезинфицирующими средствами.

Хоть продуктовые магазины сейчас и ограничивают количество покупателей в зависимости от площади, каждый день там проходит много людей и идя в супермаркет вы больше подвергаете себя опасности, чем заказывая продукты и еду онлайн. Ведь количество людей, с которыми вы будете контактировать, точно меньше. Таким образом вы разрушаете передаточную цепь.

Недоказанные риски

Профессор из Университета штата Северная Каролина Бенджамин Чепмен считает, что пока нет данных о том, какое количество вируса является минимально достаточным для заражения. Однако он отмечает, что даже если больной работник ресторана чихнет в ваш салат из сырых овощей, риск остается минимальным. В исследовании, опубликованном в 2018 году в Current Opinion in Virology, объясняется, что респираторные инфекции не могут репродуцироваться в желудочно-кишечном тракте. Если говорить проще, то чтобы заразиться, нужно вдохнуть салат.

Представим, что вы едите руками ту пищу, которую приготовил инфицированный человек, и одновременно касаетесь лица. В таком случае Чэпмен объясняет, что когда, например, бургер попал вам в руки, количество вируса на нем уже слишком низкое, чтобы вас заразить.

И помните, мыть руки, обрабатывать продукты и придерживаться банальных правил гигиены следует не только во время пандемии коронавируса. Это правила, которым учили нас с детства и правила, актуальность и важность которых мы понимаем именно сейчас.

Проект создан при поддержке МХП.