Достигла ли Украина пика эпидемии коронавируса: ответ Ляшко
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что по некоторым математическим прогнозам Украина уже достигла пика заболеваемости COVID-19. Однако пока не известно, какой ситуация может быть после Пасхальных праздников.
"По некоторым математическим прогнозам, у нас пик должен был начаться 14 – 17 апреля. Если мы посмотрим на эти даты, то да, действительно, был зарегистрирован 501 случай – это больше всего", – заявил санитарный врач в эфире 24 канала.
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По его словам, в этом конкретном случае математическое прогнозирование сработало.
"Вместе с тем у нас были зафиксированы многочисленные нарушения карантинных мероприятий на Вербное воскресенье, а также при подготовке празднования Пасхи и во время самого праздника. Поэтому вопрос в том, сколько может длиться этот пик и как долго он может продолжаться. Это мы увидим, когда пройдет определенный инкубационный период", – пояснил Ляшко.
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