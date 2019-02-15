Друзья генетически ближе, чем незнакомцы

Ученые нашли еще одно подтверждение существования "социального генома".

Друзья и одноклассники оказались генетически ближе друг другу, чем посторонние люди. Ученые пришли к такому выводу, сравнив 5200 образцов, собранных в рамках программы по оценке здоровья американских школьников.

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Участников, которые согласились на сбор генетического материала, также попросили указать в анкетах имена близких друзей, говорится в исследовании американских ученых.

Сходство в большей степени распространяется на участки генома, регулирующие когнитивные функции – в частности, связанные с обучением. При этом генетики обнаружили сходства в участках, отвечающих за рост, вес и другие внешние характеристики.



Схожее ДНК в области, которая отвечает за когнитивные функции

У авторов работы две версии, почему так происходит: или мы неосознанно выбираем друзей по интеллектуальному уровню, или дружим с теми, кого и так "отобрали" по успешности – например, с одноклассниками или одногруппниками.

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