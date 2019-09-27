Друзья являются индикатором самооценки человека – исследование

37 Читати новину українською
Наличие друзей влияет на самооценку
Наличие друзей влияет на самооценку / daya-jewelry.com

Ученые почти два десятилетия исследовали, как социальные отношения влияют на самооценку человека.

Недавно специалисты из Университета Берна провели метаанализ и пришли к выводам, что наличие хороших друзей может поднимать самооценку.

Читайте также: Одиночество очень негативно влияет на мозг: объяснение ученых

Ученые проанализировали 52 исследования, в которых приняли участие более 47 000 участников с 1992 по 2016 год.

И обнаружили, что положительное социальное положение, социальная поддержка или социальное признание помогают формировать самооценку у людей в возрасте от 4 до 76 лет.

То есть, чем больше у вас друзей и чем лучше у вас коммуникация с окружением, тем увереннее вы себя чувствуете.

via GIPHY

Авторы также отмечают, что связь работает и в обратном направлении: люди с высокой самооценкой притягивают еще больше друзей.

Это такой себе круг взаимодействия: хорошая коммуникация родителей с детьми приводит к тому, что ребенок увереннее себя чувствует в обществе, а значит будет иметь больше друзей и знакомых в течение всей жизни.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
От курения вейпа умерло 13 человек: врачи США бьют тревогу
сегодня
3792
Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
26 сентября 11:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 21574
Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
24 сентября 20:00 Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
Олександр Бевза 982
Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
24 сентября 16:43 Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
Настя Сукач 5593
Лечение украинцев за рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
23 сентября 19:00 Лечение украинцев за рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
Олександр Бевза 641
Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить
20 сентября 18:00 Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить
Анастасія Кушпіт 351
Новости
Больше новостей
Залиште відгук