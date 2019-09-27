Друзья являются индикатором самооценки человека – исследование

Ученые почти два десятилетия исследовали, как социальные отношения влияют на самооценку человека.

Недавно специалисты из Университета Берна провели метаанализ и пришли к выводам, что наличие хороших друзей может поднимать самооценку.

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Ученые проанализировали 52 исследования, в которых приняли участие более 47 000 участников с 1992 по 2016 год.

И обнаружили, что положительное социальное положение, социальная поддержка или социальное признание помогают формировать самооценку у людей в возрасте от 4 до 76 лет.

То есть, чем больше у вас друзей и чем лучше у вас коммуникация с окружением, тем увереннее вы себя чувствуете.

Авторы также отмечают, что связь работает и в обратном направлении: люди с высокой самооценкой притягивают еще больше друзей.

Это такой себе круг взаимодействия: хорошая коммуникация родителей с детьми приводит к тому, что ребенок увереннее себя чувствует в обществе, а значит будет иметь больше друзей и знакомых в течение всей жизни.

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