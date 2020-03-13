Два автобуса из Италии с украинцами развернули на границе со Словенией: видео

В ночь на 13 марта в Словении на границе прикордонникии развернули два автобуса с украинцами, которые возвращались из Италии.

Об этом 24 канала рассказал водитель одного из рейсовых автобусов. По его словам, пограничники без объяснения сказали примерно 100 украинцам из автобусов возвращаться обратно в Италию.

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"Транзитом мы едем через Словению. На границе Италия – Словения нас остановила полиция, проверила документы и измерила температуруув одного водителя и без всяких объяснений заявили, что Словения закрыта и нужно возвращаться обратно в Италию. Ни у кого не было температуры ни у водителей, ни у пассажиров. Просто без всяких объяснений они нас вернули обратно", – пояснил водитель Василий.

Водитель сказал, что сейчас они находятся на границе между Италией и Словенией, люди категорически отказываются возвращаться в обратно в страну. Полиция и консульство пытаются решить эту проблему.

"Сейчас мы в такой ситуации, проясняется вопрос, что с нами делать. С нами связывалось консульство и из Милана, и из Словении. Говорили, что подняли вопрос на самый высокий уровень, мы ждем информации", – добавил он.

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