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Два автобуса из Италии с украинцами развернули на границе со Словенией: видео

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Автобусы с украинцами не впустили на границу в Словении / ТСН

В ночь на 13 марта в Словении на границе прикордонникии развернули два автобуса с украинцами, которые возвращались из Италии.

Об этом 24 канала рассказал водитель одного из рейсовых автобусов. По его словам, пограничники без объяснения сказали примерно 100 украинцам из автобусов возвращаться обратно в Италию.

Важно Австрия и Словения закрыли границу с Италией из-за коронавируса

"Транзитом мы едем через Словению. На границе Италия – Словения нас остановила полиция, проверила документы и измерила температуруув одного водителя и без всяких объяснений заявили, что Словения закрыта и нужно возвращаться обратно в Италию. Ни у кого не было температуры ни у водителей, ни у пассажиров. Просто без всяких объяснений они нас вернули обратно", – пояснил водитель Василий.

Водитель сказал, что сейчас они находятся на границе между Италией и Словенией, люди категорически отказываются возвращаться в обратно в страну. Полиция и консульство пытаются решить эту проблему.

"Сейчас мы в такой ситуации, проясняется вопрос, что с нами делать. С нами связывалось консульство и из Милана, и из Словении. Говорили, что подняли вопрос на самый высокий уровень, мы ждем информации", – добавил он.

Два автобуса с украинцами застряли на границе Италия – Словения: видео

Что известно о коронавирусе в Италии: коротко

  • Италия стала страной в Европе, которая больше всего пострадала от вспышки коронавирус. По общим показателям инфицированных и погибших за вирус Италия находится на втором месте после Китая, который и стал источником коронавирус.
  • Так, по состоянию на 13 марта в Италии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, уже умерли 1016 человек. В целом количество больных Covid-2019 в стране превысило 15 тысяч человек.
  • По данным BBC, средний возраст умерших от коронавирус в Италии составляет 81 год, преимущественно это мужчины (72%).
  • В Италии запретили публичные собрания, закрыли парикмахерские, салоны красоты, заведения питания, включая бары и рестораны.Передвигаться в пределах Италии можно будет только по уважительной причине – на работу, по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами.
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Автор: Юлия Гилей
Теги: Новости Здоровье Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Медицина
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