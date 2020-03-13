Два автобуса из Италии с украинцами развернули на границе со Словенией: видео
В ночь на 13 марта в Словении на границе прикордонникии развернули два автобуса с украинцами, которые возвращались из Италии.
Об этом 24 канала рассказал водитель одного из рейсовых автобусов. По его словам, пограничники без объяснения сказали примерно 100 украинцам из автобусов возвращаться обратно в Италию.
Важно Австрия и Словения закрыли границу с Италией из-за коронавируса
"Транзитом мы едем через Словению. На границе Италия – Словения нас остановила полиция, проверила документы и измерила температуруув одного водителя и без всяких объяснений заявили, что Словения закрыта и нужно возвращаться обратно в Италию. Ни у кого не было температуры ни у водителей, ни у пассажиров. Просто без всяких объяснений они нас вернули обратно", – пояснил водитель Василий.
Водитель сказал, что сейчас они находятся на границе между Италией и Словенией, люди категорически отказываются возвращаться в обратно в страну. Полиция и консульство пытаются решить эту проблему.
"Сейчас мы в такой ситуации, проясняется вопрос, что с нами делать. С нами связывалось консульство и из Милана, и из Словении. Говорили, что подняли вопрос на самый высокий уровень, мы ждем информации", – добавил он.
Два автобуса с украинцами застряли на границе Италия – Словения: видео
Что известно о коронавирусе в Италии: коротко
- Италия стала страной в Европе, которая больше всего пострадала от вспышки коронавирус. По общим показателям инфицированных и погибших за вирус Италия находится на втором месте после Китая, который и стал источником коронавирус.
- Так, по состоянию на 13 марта в Италии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, уже умерли 1016 человек. В целом количество больных Covid-2019 в стране превысило 15 тысяч человек.
- По данным BBC, средний возраст умерших от коронавирус в Италии составляет 81 год, преимущественно это мужчины (72%).
- В Италии запретили публичные собрания, закрыли парикмахерские, салоны красоты, заведения питания, включая бары и рестораны.Передвигаться в пределах Италии можно будет только по уважительной причине – на работу, по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами.