Два человека умерли от гриппа в Кировоградской области
От осложнения гриппа в Кировоградской области умерли два человека – 42-летний мужчина и 38-летняя женщина.
Как сообщили 24 каналу в Кировоградском областном лабораторном центре, оба не были привиты против вируса и имели сопутствующие заболевания.
Читайте также: Сколько людей умерли от гриппа: печальная статистика
Когда же у больных появились симптомы гриппа, начали лечиться дома и поздно обратились за помощью врачей.
"Мужчина находился в группе медицинского риска, имел сопутствующие заболевания: тяжелую форму болезни печени. У него развилась тяжелая форма двусторонней геморрагической пневмонии и, к сожалению, он умер. Также умерла 38-летняя жительница с Кропивницкого, которая находилась также в группе медицинского риска. Она имела нарушения иммунитета и была ВИЧ-инфицированной", – пояснила заместитель директора Кировоградского областного лабораторного центра Надежда Оперчук.
Смотрите видеокомментарий Надежды Оперчук об осложнениях гриппа:
- Высокая температура, которая держится минимум пять дней.
- Лихорадка.
- Головная боль.
- Ломота в мышцах и суставах.
- Общая слабость.
- Потеря аппетита, возможно, тошнота.
- Кашель, который может длиться более двух недель.
- Насморк.
К слову, за неделю с 25 по 31 марта в Украине зарегистрирована одна смерть в результате гриппа. Заболело 137 916 человек, 66,3% из которых – дети до 17 лет.
Грипп в Украине
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.