Два человека умерли от гриппа в Кировоградской области

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Два человека умерли от гриппа в Кировоградской области
Два человека умерли от гриппа в Кировоградской области / Фото из открытых источников

От осложнения гриппа в Кировоградской области умерли два человека – 42-летний мужчина и 38-летняя женщина.

Как сообщили 24 каналу в Кировоградском областном лабораторном центре, оба не были привиты против вируса и имели сопутствующие заболевания.

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Когда же у больных появились симптомы гриппа, начали лечиться дома и поздно обратились за помощью врачей.

 
Грипп – что это?
Грипп – это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Любой в любом возрасте может заболеть гриппом.

"Мужчина находился в группе медицинского риска, имел сопутствующие заболевания: тяжелую форму болезни печени. У него развилась тяжелая форма двусторонней геморрагической пневмонии и, к сожалению, он умер. Также умерла 38-летняя жительница с Кропивницкого, которая находилась также в группе медицинского риска. Она имела нарушения иммунитета и была ВИЧ-инфицированной", – пояснила заместитель директора Кировоградского областного лабораторного центра Надежда Оперчук.

Смотрите видеокомментарий Надежды Оперчук об осложнениях гриппа:

 
Грипп – симптомы
  1. Высокая температура, которая держится минимум пять дней.
  2. Лихорадка.
  3. Головная боль.
  4. Ломота в мышцах и суставах.
  5. Общая слабость.
  6. Потеря аппетита, возможно, тошнота.
  7. Кашель, который может длиться более двух недель.
  8. Насморк.

К слову, за неделю с 25 по 31 марта в Украине зарегистрирована одна смерть в результате гриппа. Заболело 137 916 человек, 66,3% из которых – дети до 17 лет.

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Грипп в Украине

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Теги: Новости Украины Новости Здоровье Эпидемия Жертвы Грипп в Украине Здоровье Лечение Новости Кропивницкого
Источник: 24 канал
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