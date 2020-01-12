24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Два яблока в день снижают уровень "плохого" холестерина

72 Читати новину українською
Два яблока в день снижают уровень "плохого" холестерина / Unsplash

По исследованиям, которые провели британские ученые, два яблока в день снижают "плохой" холестерин. Таким образом можно уменьшить риск инфаркта или инсульта.

Результаты исследования, которое проводилось учеными из британского Университета Ридинга, опубликовало издание The Times Hub. Как известно, скопления холестерина закупоривают кровеносные сосуды и артерии.

Читайте также: Как употребление зеленого чая может продлить жизнь: результаты исследования

Ученые привлекли к эксперименту, который проходил 8 недель, 40 человек. Каждый день участники должны были кушать по два яблока, а врачи проверяли уровень "плохого" холестерина в крови. В результате исследования было выяснено то, что у участников с повышенным уровнем холестерина уменьшился показатель "плохого" холестерина почти на 4%. А также британские исследователи заметили, что сосуды после 8 недель применения двух яблок ежедневно стали гибкими и менее напряженными.

Следовательно, врачи рекомендуют есть яблоки два раза в день, так как это может снизить риск сердечного приступа и высокого артериального давления. Добавим, что лучше всего есть фрукты отдельно от другого приема пищи, в качестве перекусов.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Что приготовить на Старый Новый год: рецепты вкусных традиционных блюд
сегодня
21217
Теги: Здоровье Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
11 января 11:41 Всемирный день "спасибо": почему важно благодарить себя и других
Анастасія Кушпіт 593
10 января 11:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 38950
9 января 12:40 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 52896
31 декабря 2019 22:43 Как пить, чтобы не было похмелья
Олександр Бевза 1900
30 декабря 2019 21:01 Самые важные открытия в медицине 2019 года
Анастасія Лукашевська 1084
Новости
Больше новостей
Залиште відгук