Два новых случая коронавируса в Украине: врач объяснила, как не допустить распространения

В Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области. О том, как предотвратить дальнейшее распространение коронавируса – в эфире 24 Канала рассказала эпидемиолог Людмила Мухарская.

Она отметила, что наиболее опасной ситуация станет тогда, когда украинцы начнут массово возвращаться из Италии домой.

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"Там (в Италии – 24 канал) очень много наших людей. Поскольку там все закрыто и люди не имеют работы, то возможна такая ситуация, что они начнут возвращаться в Украину", – сказала епидемиолог.

По ее словам, в таком случае нужно будет тщательно проверять и проводить им тестирования на вирус. Мухарская добавила, что в этом Украине нужно улучшиться.

Это то, что называется "нулевым пациентом", от него может пойти распространение возбудителя. Если мы их не обнаружим, то будет трудно удержать ситуацию в стране и количество заболевших начнет расти,

– объяснила врач.

По ее мнению, именно государство должно донести до мигрантов правильную информацию, ведь даже если при пересечении границы у них не будет симптомов коронавируса – нельзя быть полностью спокойными. Признаки заболевания могут появиться уже находясь определенное время в Украине.

"В таком случае они обязаны обратиться к своему врачу и объяснить ситуацию", – сказала Мухарская.

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Также эпидемиолог считает, что ситуация с больным коронавирусом черновчанином уже локализована.

Мы знаем, что у него было мало контактов и они (эти люди – 24 канал) нам известны. Поэтому можем считать, что мы это локализовали,

– сказала Мухарская.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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