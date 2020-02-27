Две трети больных коронавирусом еще не обнаружили: ВОЗ

Согласно новому отчету группы ВОЗ по моделированию инфекционных заболеваний, глобальное распространение нового коронавируса значительно превышает объем подтвержденных случаев. Ряд эпидемиологов убежден, что пандемия уже началась и отказ ВОЗ признавать это обусловлен исключительно политическими причинами.

Все больше случаев заражения коронавирусом Covid-2019 происходит в странах и регионах за пределами материкового Китая, без известной истории путешествий или связи больных с городом Ухань.

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Исследователи оценили количество случаев, которые были выявлены во всем мире и предположили, что примерно две трети инфицированных могут оставаться незамеченными на данный момент. Такие результаты подтверждают аналогичные анализы, проведенные другими группами исследователей, – говорится в отчете.

Ученые отметили, что во многих странах по всему миру происходит передача вируса по цепочкам заражения, которые не отслеживались медиками, потому, что их эпидемиологическая связь с эпицентром заболевания в Китае потеряна.

По сути речь идет о потере контроля над каналами распространения вируса.

Примечательно, что ВОЗ пока воздерживается от того, чтобы классифицировать его как пандемию.

Дженнифер Нуццо, эпидемиолог из Университета Джона Хопкинса, считает, что распространение вируса уже является глобальной пандемией, несмотря на нежелание ВОЗ признать это официально.

Впрочем, 26 февраля ВОЗ заявили, что впервые количество больных коронавирусом зафиксировали больше пределами Китая, чем в очаге заболевания. В Китае за сутки зафиксировали 411 новых случаев заражения коронавируса Covid-19, тогда как в мире заболело 427 человек.

Что известно о коронавирусе Covid-2019: главное

Распространение опасного коронавируса началось с города Ухань, который впоследствии изолировали. Власти Китая построили отдельные больницы для больных.

Ряд стран остановили авиасообщение с Китаем. Вирус распространяется в Европе. Больше всего среди европейских стран пострадала Италия, где уже зафиксировали 11 смертей и более 300 зараженных.

За последние сутки от коронавируса умерли два человека во Франции.

По состоянию на 26 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 тысячи 763 человека. Общее количество инфицированных – 81 тысяча 2 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 30 тысяч человек.

В Украине ни один случай заражения Covid-2019 не подтвердился.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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