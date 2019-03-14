Двое детей во Львове находятся в церебральной коме из-за осложнений от кори

Вследствие осложнения от кори во львовской областной инфекционной больнице двое детей находятся в коме. Медики уже несколько дней борются за их жизнь. Недавно из реанимации в отделение перевели еще двоих маленьких пациентов, у которых воспаление головного мозга.

Оба ребенка, мальчик трех лет и девочка четырех, не были привиты от кори.

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Врачи сообщили, что маленьких пациентов госпитализировали в тяжелом состоянии: без сознания, с судорогами и отеком мозга.

Только за 2018 год в инфекционной больнице уже шестеро пациентов лежат с воспалением мозга. В общем в возрасте от двух до семнадцати лет. Именно корь вызвала коревой энцефалит, то есть осложнения в виде воспаления головного мозга.

С первого января 2019 года по сей день произошло более 30 случаев осложнения кори в виде воспаления головного мозга. А с 23 февраля по 7 марта в больницу доставили четырех деток с признаками энцефалита,

– сказала главный эпидемиол Львовщины Наталья Тимко.

Главный эксперт департамента здравоохранения по иммунологии Лариса Костюченко отметила, что осложнения в виде коревого энцефалита могут развиться с отставанием от самой кори даже через год после перенесенной болезни.

Корь – что это? Инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов.

Медики отметили, что заразиться корью может каждый. А единственный способ уберечься – сделать прививку. Так как вакцина уменьшает шансы подхватить вирус, предотвращает осложнения и летальный исход. В 2018 году на Львовщине от осложнений кори умерли двое детей, а в 2019 году – 36-летняя львовянка. Вакцинироваться женщина не могла из-за генетического заболевания.

Сейчас на Львовщине работают мобильные бригады, которые проводят прививки школьникам. Во время так называемой спецоперации выяснили, что из более чем 13 тысяч школьников во Львове провакцинировали всего 10%.



Симптомы кори

К слову, наибольшее количество больных корью именно во Львовской, Винницкой, Ровненской и Хмельницкой областях, а еще в Киеве.

Недавно Украина возглавила мировой антирейтинг по количеству случаев заболевания корью. За 2018 год заболели более 30 тысяч украинцев. Это вдвое больше, чем на Филиппинах, занявших второе место. Несмотря на это, эпидемию в Украине не объявляли. Мол, нет причин.

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