Двое украинцев с лайнера Diamond Princess больны коронавирусом: что известно об их состоянии

В посольстве Украины сообщили, что двое украинцев с коронавирусом, которым они заразились на круизном судне Diamond Princess, до сих пор находятся на больничных койках в Японии.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на посольство Украины в Японии.

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Сейчас состояние здоровья обоих украинцев улучшилось, но до сих пор неизвестно, когда их смогут выписать. Выйти из больницы возможно только после того, как результаты повторных анализов на коронавирус будут отрицательными.

Добавим, ранее депутат Михаил Радуцкий заявлял, что граждане Украины полностью выздоровели, однако впоследствии в Минздраве опровергли эту информацию.

Украинцы не намерены эвакуироваться в Украину

На лайнере работало 25 украинцев. И почти все из них не собираются эвакуироваться в Украину.

"Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желание. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем еще устанавливается контакт", – сказал представитель МИД.

Коротко о ситуации на Diamond Princess

Первые случаи заражения китайским коронавирусом на лайнере Diamond Princess зафиксировали 4 февраля.

На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.

У двух украинцев подтвердили коронавирус , их госпитализировали в больницу в Японии.

, их госпитализировали в больницу в Японии. 14 февраля нескольким первым пассажирам Diamond Princess позволили покинуть судно.

19 февраля примерно 100 человек покинули лайнер, отбыв карантин в 14 дней.

По состоянию на 20 февраля умерло двое пассажиров лайнера.



Мифы и ложь о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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