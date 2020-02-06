Двоих украинцев проверяют на коронавирус

У 11 других людей в Украине заболевание не подтвердили, еще двоих – проверяют. В Украине пока ни одного случая заражения не зарегистрировано. Но тесты для обнаружения вируса есть.

Об этом заявил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский.

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Он также добавил, что первые тест-системы для выявления нового коронавируса уже прибыли в Украину. По его словам, их должно хватить для исследования 25–30 случаев. Однако уже есть договоренности со Всемирной организацией здравоохранения по дополнительному снабжению тестами.

Смотрите карту заболеваний китайским коронавирусом:

К слову, в большинстве областей вводят карантин в связи с повышенным эпидемиологическим порогом гриппа и ОРВИ. За неделю уже зарегистрировали два смертельных случая гриппа. Всего с начала эпидемиологического сезона умерло 15 человек. Ни один из них не имел прививки от гриппа.

Что нужно знать о коронавирусе 2019-nCoV:

От коронавируса умерли 493 человека по состоянию на 5 февраля. Всего по миру инфицировано более 24 560 человек.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.



Мифы и правда о коронавирусе / Картинка 24 канала

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