Двух метров мало, чтобы остановить распространение вируса даже при легком ветре, – исследование

Передача вирусов потоком воздуха до сих пор недостаточно изучена. Исследователи обнаружили, что социальная дистанция в 2 метра работает только в том случае, если скорость воздуха нулевая.

Ученые провели тщательное исследование, в ходе которого учитывали температуру воздуха и скорость ветра. Их работа опубликована в журнале AIP Физика жидкостей.

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Во время исследования ученые использовали усовершенствованную трехмерную модель. Они обнаружили, что вследствие легкого кашля на свежем воздухе при 20°C и 50% относительной влажности воздуха вирусные частицы в капельках слюны могут "путешествовать" в зависимости от скорости ветра.

Когда скорость ветра была примерно нулевой, капельки слюны не достигали 2 метров, что в пределах рекомендаций социального дистанцирования.

Однако при скорости ветра, изменяющейся от 4 км/ч до 15 км/ч, капельки слюны могут двигаться около 6 метров по направлению ветра. Впрочем, исследователи отметили, что в течение такого "долгого путешествия" концентрация капелек, как и их размер, несколько снизились.

Учитывая экологические условия, наши выводы означают, что социальное расстояние в 2 метра может быть недостаточным. Требуются дальнейшие исследования для количественной оценки влияния таких параметров, как относительная влажность и температура окружающей среды,

– говорится в исследовании.



Вирусные капельки после кашля могут путешествовать на неожиданное расстояние / AIP

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