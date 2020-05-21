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Двухдневный младенец умер от COVID-19

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Смерть от коронавируса
Смерть от коронавируса / Getty Images

Младенец, которому было 2 дня, умер от COVID-19 в Южно-Африканской Республике. Вероятно, что это самая маленькая жертва коронавируса в мире.

Кроме того, младенец родился преждевременно – сообщает ВВС со ссылкой на министра здоровья Южной Африки, доктора Звели Мхизе.

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По его словам, уже после рождения ребенок имел проблемы с дыханием и сразу нуждался в вентиляции легких.

По информации министерства здравоохранения ЮАР, мать с ребенком прошли тест на COVID-19 и получили положительные результаты.

Директор Африканского центра контроля заболеваний (CDC) доктор Джон Нкенгасонг, отвечая на вопрос BBC, является ли эта жертва COVID-19 самой юной в Африке, отметил: "Насколько нам известно, это первый такой случай, о котором знают в CDC, по всей Африке".

Что известно о COVID-19 в ЮАР

  • В Южной Африке COVID-19 заболели свыше 18 тысяч человек.
  • Жертвами COVID-19 стали 339 человек.
  • Как отмечают пессимистические прогнозы, жертвами вируса в ЮАР могут стать более 40 тысяч человек.
  • В конце марта Южная Африка ввела один из самых жестких карантинов в мире.
Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Новости Здоровье Жертвы Коронавирус COVID-19 ЮАР Африка Здоровье Здоровая жизнь
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